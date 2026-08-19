Son muchos los escritos que afirman que la filosofía es fundamental porque cultiva el pensamiento crítico, la ética y la capacidad de cuestionar los supuestos que estructuran nuestras sociedades, funcionando como la base intelectual de disciplinas clave como el derecho, la ciencia y la política.

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De acuerdo con la UNESCO, la práctica filosófica es un pilar indispensable para la democracia ya que fomenta el diálogo intercolonial, la tolerancia y la formación de ciudadanos autónomos capaces de abordar los desafíos éticos globales de nuestro tiempo. Esto es algo que los filósofos y filósofas vienen demostrando desde hace muchos años y que gran parte de la sociedad pone en práctica.

¿Quién fue Confucio?

Buscar pensadores dentro del mundo de la filosofía nos lleva a descubrir importantes legados y premisas que, muchas de ellas, se mantienen en plena vigencia. Confucio es uno de los filósofos más influyentes de la historia mundial y su legado en China trascendió las fronteras de su tiempo gracias a la transmisión oral de sus enseñanzas por parte de sus discípulos.

Confucio, de acuerdo a fuentes consultadas como la Universidad de Pekín, pretendía instaurar un sistema ético y humanista centrado en la virtud personal, la rectitud en el trato social, el respeto filial y el estudio constante como vía para alcanzar la plenitud humana y el orden político ideal.

¿Qué aportes hizo Confucio a la sociedad?

Cada filósofo ha dejado un gran legado en la historia de la humanidad y en el caso de Confucio fue que transformó de manera radical la estructura social y cultural de China al desplazar el foco del poder basado puramente en el linaje hacia el mérito intelectual y moral.

Sus aportes giraron en torno a conceptos clave como la benevolencia o humanidad y el ritual, estableciendo que la armonía social se logra cuando cada individuo cultiva la autodisciplina y cumple con sus deberes hacia la comunidad y la familia.

¿Las premisas de Confucio se siguen aplicando?

Estudios académicos de la Universidad de Harvard señalan que el confucianismo institucionalizó un sistema educativo pionero que democratizó el acceso al saber y elevó el respeto a los mayores y la lealtad familiar a los pilares fundamentales de la cohesión ciudadana.

En este punto hay que destacar que los principios fundamentales del confucianismo continúan vigentes e influyen activamente en la vida cotidiana, la política y la cultura corporativa de diversas naciones del este asiático, como China, Corea del Sur y Japón.

Confucio y una frase sobre la familia

"El respeto filial y la deferencia fraternal son la raíz de la humanidad" es una frase destacada en la vida de Confucio que significa que el verdadero afecto, la bondad y la empatía con el resto del mundo nacen y se aprenden primero dentro de la propia casa.

Lo que el filósofo chino nos dice es que al amar, cuidar y escuchar con consideración a los padres y al convivir con armonía y apoyo entre hermanos, una persona ejercita en pequeño los valores esenciales para ser un buen ser humano.

¿Mantiene su vigencia la frase de Confucio?

En la actualidad, la mayoría de las premisas de Confucio se reinterpretan tanto en las dinámicas familiares modernas como en la ética laboral contemporánea. En cuanto a la frase precedente, es una idea que sigue completamente vigente porque la familia o el entorno más cercano continúa siendo el primer espacio de convivencia e integración social.

En este marco, en un mundo moderno cada vez más acelerado e individualista, esta premisa de Confucio nos enseña que cultivar la empatía y la solidaridad desde el núcleo familiar es la base más sólida para construir comunidades sanas, tolerantes y profundamente humanas.