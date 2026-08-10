Confucio, filósofo chino, sobre los problemas: “No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación”

Pensar es una de las facultades con las que contamos los humanos y muchos de nosotros la han llevado a otro nivel. Esto se debe a que la mente ha sido puesta a trabajar en torno a temas que por lo general se dan por sentado o que son catalogados como muy profundos.

La Resolana tiene a invitados de lujo que fueron puestos a prueba sus mentes en una intensa dinámica de “Caricachupas”

Esto es lo que le da sentido a la filosofía, una disciplina que surgió hace muchos años y que es una experiencia de conocimiento interno para muchas personas. Filósofos como Aristóteles, Confucio, Sócrates y Platón figuran entre quienes han direccionado premisas de gran profundidad y han cambiado muchos aspectos de las culturas.

Confucio y una frase para pensar

Si ponemos el foco sobre Confucio, estamos hablando del mayor filósofo, maestro y pensador de toda la historia de China, según destaca la Universidad de Valencia (España). Esta casa de estudio afirma que sus obras se leen ahora como las de los viejos clásicos occidentales y sus máximas y consejos se valoran como se hizo en la antigüedad.

“No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación” es una de las frases que se destacan en la filosofía de Confucio. Con ella, el filósofo chino advierte sobre la inutilidad y el peligro de responder a un problema utilizando los mismos medios que lo generaron o intensificaron.

La vigencia de la frase de Confucio

Con esta frase, Confucio propone abordar las crisis y conflictos desde la serenidad, la sabiduría y la moderación, aplicando soluciones opuestas y complementarias que contrarresten el mal en lugar de profundizarlo.

La premisa del filósofo chino puede aplicarse en la actualidad al evitar responder a un conflicto o provocación con la misma agresión, rompiendo espirales de violencia verbal o mediática. Así, Confucio nos recuerda que para solucionar un problema es imprescindible cambiar la lógica destructiva que lo originó.

