La filosofía ha tenido un impacto fundamental en la educación al moldear no solo los métodos pedagógicos y los fines de la enseñanza, sino también el pensamiento crítico y la estructura misma de los sistemas educativos a lo largo de la historia, según revelan fuentes relacionadas con esta disciplina.

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Reseñas bibliográficas coinciden en que corrientes como el idealismo, el pragmatismo y el pensamiento crítico han definido qué se enseña, cómo se transmite el conocimiento y la formación integral del ciudadano, sentando las bases de la pedagogía moderna gracias a la filosofía.

¿Qué representa Confucio para China?

Lo señalado anteriormente da cuenta sobre la importancia de la filosofía en la sociedad mundial y un ejemplo muy concreto que puede citarse es el de Confucio, un filósofo que para la sociedad y la identidad cultural de China trasciende la figura de un simple pensador para convertirse en el arquitecto moral de su civilización.

Un estudio del departamento de historia de la Universidad de Pekín, señala que el confucionismo funcionó durante milenios como el pegamento institucional y ético del Estado chino, moldeando no solo la estructura política imperial, sino también la vida cotidiana y la manera en que los individuos conciben su deber hacia la comunidad y la familia.

El legado de Confucio

En este marco, resulta importante señalar que el legado de Confucio perdura profundamente arraigado en la estructura mental y social de Asia Oriental, influyendo en la forma en que se entienden el liderazgo, la meritocracia y las relaciones interpersonales en la actualidad.

Las máximas del filósofo chino priorizan la construcción de una sociedad justa mediante la rectitud moral y el ejemplo de los gobernantes, de acuerdo a lo que precisan investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que además han destacado que este legado sigue vivo en las dinámicas modernas de países como China, Corea del Sur y Japón.

¿Cómo se difundieron las enseñanzas de Confucio?

Si bien la filosofía de Confucio es ampliamente conocida a nivel mundial, la expansión y permanencia histórica de su pensamiento no se debieron a una revelación divina, sino a un meticuloso proceso educativo y textual impulsado por sus discípulos y consolidado por el sistema imperial, según revelan fuentes consultadas.

En este punto los historiadores remarcan que, tras la muerte del filósofo, sus seguidores recopilaron sus diálogos y reflexiones en los Analectas, una obra que se convirtió en el manual básico de lectura y aprendizaje obligatorio para cualquier aspirante a la burocracia estatal.

Confucio y una frase sobre el saber y los valores

Muchas de las enseñanzas de Confucio pueden palparse en premisas muy potentes como la que dice “Donde hay educación no hay distinción de clases”. Esta frase significa que el estudio y el conocimiento tienen el poder de igualar a las personas, sin importar si nacieron en una familia rica o pobre, eliminando así las barreras sociales.

Es sin lugar a dudas parte de lo que el filósofo sembró en su China natal ya que logró que la educación abarcara a toda la sociedad por igual.

¿Sigue vigente esta frase de Confucio?

En la actualidad, esta frase sigue totalmente vigente, ya que el acceso a la educación y a las herramientas digitales actuales es considerado el motor principal para que cualquier persona pueda progresar, conseguir mejores oportunidades de trabajo y reducir las desigualdades en la sociedad.

Confucio nos enseña así que el verdadero valor de una persona no se define por su cuna, su riqueza o su origen familiar, sino por su desarrollo intelectual y moral. Algo que también deja en claro que todos tenemos la oportunidad de trascender nuestras circunstancias de origen.