‘El Club de la Pelea’ de David Fincher: “Sólo después del desastre podemos resucitar”

Cuando hablamos de cintas que han marcado el cine a lo largo de la historia no podemos no hablar de ‘El Club de la Pelea’ de David Fincher ya que esta película, misma que estuvo protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt ha sido una de las más aclamadas del séptimo arte debido a la narrativa, efectos visuales e impresionante guión. Uno de los elementos a destacar son las frases tan poderosas que tiene el libreto de este largometraje, es por eso que en esta ocasión te hablamos sobre una de las que dejó huella como lo fue “Sólo después del desastre podemos resucitar”, con estas palabras el guionista Jim Uhls quiso decir que solo después de que una persona se enfrenta retos impresionantes, desilusiones, fracasos, desamores y cualquier tipo de problema es cuando encuentra oportunidades para volver a intentarlo y salir adelante. Muchas veces uno de los valores que más se necesitan es la resiliencia. Esta frase es esperanzadora y expresa que después del dolor viene la superación.

¿De qué trata ‘El Club de la Pelea’ de David Fincher?

La cinta ‘El Club de la Pelea’ de David Fincher, lanzada en 1999 retrata la historia de un oficinista anónimo que padece insomnio crónico. Sin embargo se encuentra en un duro momento en su vida personal ya que enfrenta una vida rutinaria que le resulta cansada y monótona. En ese momento conocerá al personaje de Tyler Durden y con él se atreverá a hacer algo completamente distinto: un club de pelea clandestino, Con el paso del tiempo este grupo irá creciendo así como las ganas de los fundadores de romper con los patrones capitalistas de la sociedad.

Esta película retrata temas como el capitalismo, el consumismo masivo por parte de la sociedad, el insomnio, la masculinidad y cómo funciona así como el anarquismo y los problemas de salud mental que las personas llegan a enfrentar.

¿Quién es David Fincher?

David Fincher es un reconocido director y productor estadounidense de cine y televisión. A lo largo de su carrera ha sido identificado por retratar historias con un tono oscuro, pues los thrillers psicológicos forman parte de su filmografía. Algunas de sus películas más famosas son Se7en (1995), Fight Club (1999), Zodiac (2007) y Perdida (2014). Con su trabajo marcó el cine de los años noventa. A lo largo de su trayectoria ha recibido premios como un Globo de Oro a Mejor Director y un premio BAFTA además de que cuenta con dos premios Emmy por su trabajo en la pantalla chica.