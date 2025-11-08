Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35 millones de dólares

El actor y productor estadounidense Brad Pitt presentó una nueva demanda contra su exesposa Angelina Jolie, reclamando $35 millones de dólares por daños y perjuicios, según correos electrónicos presentados ante el tribunal. Los abogados del protagonista de la película "F1" solicitaron que Jolie entregue la comunicación privada relacionada con la venta del viñedo francés.

¿Qué especifica la demanda contra Angelina Jolie?

En el escrito judicial, Pitt acusa a Jolie de haber incumplido un acuerdo mutuo al vender su parte de la empresa Nouvel LLC —propietaria de la bodega Château Miraval— a la compañía Tenute del Mondo, sin su autorización. La disputa legal por el viñedo comenzó en 2021, cuando Jolie decidió desprenderse de su participación.

La bodega, ubicada en Provenza, Francia, es famosa por producir vinos rosados de alta calidad y tiene un valor estimado de 60 millones de dólares. Para Pitt, de 61 años, la venta representó la pérdida de años de inversión, esfuerzo y desarrollo en el negocio vinícola. Jolie, por su parte, asegura que nunca existió un acuerdo previo y presentó una contrademanda.

Desacuerdos por el viñedo Château Miraval

Según los documentos revelados por People, un correo electrónico fechado en 2021 señala: “La complejidad de cualquier producción documental es responsabilidad del propio Sr. Pitt, quien ha demandado a la Sra. Jolie por $35 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. En consecuencia, debe sufragar los gastos de la producción de los documentos que demostrarán (o no) dichos daños”.

La demanda inicial fue presentada en 2022 y desde entonces el caso ha escalado.

La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie

La relación entre Pitt y Jolie comenzó en 2004 durante el rodaje de "Sr. y Sra. Smith". En 2014 contrajeron matrimonio, pero en 2019 anunciaron su separación. Jolie explicó que la ruptura definitiva se debió a un incidente ocurrido en 2016 en un avión privado, donde Pitt supuestamente la agredió a ella y a uno de sus seis hijos.

Tras el episodio, Jolie aseguró que Pitt intentó que firmara un contrato de confidencialidad para evitar que se hiciera público el supuesto abuso. Los abogados del actor aclararon que el documento estaba relacionado únicamente con la venta de Château Miraval.

Actualmente, Brad Pitt mantiene una relación desde hace tres años con la diseñadora de joyas Inés de Ramón.

