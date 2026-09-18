La frase que da título a esta nota es de François de La Rochefoucauld, incluida en Réflexions ou Sentences et maximes morales. El texto original sostiene que las personas llegan “nuevas” a las distintas edades y con frecuencia carecen de experiencia pese a los años acumulados. Mientras que Immanuel Kant, filósofo alemán, dijo que “La felicidad es un ideal de la imaginación”

En la edición consultada, el número 405 aparece después de pensamientos sobre los talentos que las personas desconocen de sí mismas y antes de otras observaciones sobre los celos y el autoengaño. El orden muestra que el autor agrupó reflexiones breves sobre distintas conductas y no sobre edades. Mientras que Aristóteles, filósofo griego, dijo que “La amistad es lo más necesario para la vida”

François de La Rochefoucauld, escritor francés: “La experiencia llega tarde: alcanzamos cada etapa de la vida sin estar preparados para ella”|Frases de famosos

¿Qué significa la frase 405 de François?

El punto central del texto aparece en el contraste entre los años acumulados y la falta de dominio ante nuevas circunstancias. La frase no afirma que una persona carezca de conocimientos durante toda su vida, sino que cada cambio de edad puede presentar situaciones desconocidas que exigen aprender de nuevo.

La numeración permite ubicar con precisión el pensamiento dentro de la obra. La frase 405 pertenece al bloque que aborda las edades y los cambios asociados con ellas. En el mismo conjunto, el autor escribió la 408, donde señala que uno de los riesgos de las personas mayores consiste en olvidar que determinadas cualidades o conductas corresponden a otro momento.

#filosofo #frances #maximas #epigramas #lagratitud #exordiohumano ♬ Bach Violin Concerto in a Minor 1st Movement - Violin @exordio.humano François de La Rochefoucauld (1613-1680) fue un filósofo y moralista francés conocido por sus "Máximas", una colección de epigramas que explora el comportamiento humano con un marcado pesimismo. Nacido en París, fue un noble que experimentó la corte real y la política, lo que influyó en sus escritos. Biografía: Nacimiento y Familia: François de La Rochefoucauld nació en París el 15 de septiembre de 1613. Procedía de una familia noble y rica, con vínculos a la corte real. Educación y Vida Social: Recibió una educación tradicional, centrada en ejercicios militares, etiqueta cortesana y el mundo de la nobleza. Participación en la Fronda: Fue un participante activo en la Fronda, una serie de revueltas contra el gobierno de Richelieu y Mazarino. Esta experiencia política y social influyó en su visión pesimista del mundo y la naturaleza humana. Escritura: Tras su participación en la Fronda, La Rochefoucauld se retiró a la escritura, produciendo sus "Máximas" (1665-1678). Muerte: Falleció el 16 o 17 de marzo de 1680 en París. Las "Máximas" son una colección de cerca de 500 epigramas que reflexionan sobre la naturaleza humana, la moral y el comportamiento social. La obra es conocida por su estilo conciso, su ingenio y su visión pesimista del mundo. Las "Máximas" exploran temas como el egoísmo, la hipocresía, la ambición y la vanidad, mostrando un profundo conocimiento de la psicología humana. La Rochefoucauld se destaca por su habilidad para expresar ideas complejas de manera concisa y memorable. Sus "Máximas" han sido traducidas y estudiadas en todo el mundo, y siguen siendo una fuente de reflexión sobre la condición humana. #moralista

Las reflexiones de La Rochefoucauld

François VI, duque de La Rochefoucauld, nació en París el 15 de septiembre de 1613 y murió en la misma ciudad el 17 de marzo de 1680. Antes de dedicarse principalmente a la escritura participó en asuntos militares y políticos de la Francia del siglo XVII. La Encyclopaedia Britannica de 1911 registra que ingresó al ejército antes de cumplir 16 años y que participó en campañas militares durante su juventud.

En 1662 publicó sus Mémoires, mientras que sus Réflexions ou Sentences et maximes morales aparecieron en 1665. El catálogo del Petit Palais confirma que la edición conservada en sus colecciones corresponde a ese año y señala que la obra salió de la Imprimerie royale.