François de La Rochefoucauld, escritor francés: “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes”

La frase “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes” es atribuida al escritor francés, François de La Rochefoucauld , y su significado es más profundo de lo que parece.

De acuerdo con el portal Gutenberg.org , se trata de un extracto de su célebre obra “Máximas y reflexiones morales”, en donde se explica mejor completando la frase diciendo: “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes, como el viento apaga las velas y aviva el fuego”. Esto da un panorama más amplio y detallado de lo que quiso decir.

¿Qué quiso decir François de La Rochefoucauld con su frase célebre?

Lo que François de La Rochefoucauld quiso decir con su frase célebre sobre las pasiones es que la distancia y el tiempo afecta a los sentimientos a través de una metáfora usando estos elementos comparativos.

El secreto está en enfocarse en el fuego y el viento, así como su reacción natural. Es decir: si el fuego (la pasión) es pequeño, el viento lo apaga fácilmente. Por otro lado, si el fuego es intenso, el viento aporta oxígeno y lo hace crecer aún más.

En conclusión, lo que quiso decir fue que la distancia actúa como un filtro purificador y destruye lo que es débil pero fortalece lo que es verdaderamente real.

¿Quién fue François de la Rochefoucauld?

François de La Rochefoucauld fue un escritor francés que nació el 15 de septiembre de 1613 y murió el 17 de marzo de 1680. Fue reconocido por ser uno de los autores destacados de su época por su estilo en la máxima, una forma literaria originaria de Francia que expresa una verdad o una paradoja con brevedad de texto.

Francois de La Rochefoucauld fue uno de los escritores más reconocidos de su época.|CANVA

Según información compartida por el portal Britannica, la primera edición de Máximas ocurrió en 1665 con el título de Réflexions.

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