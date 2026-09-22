François de La Rochefoucauld, escritor francés: “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes”
Esta reflexión habla enteramente sobre el amor y la perspectiva que tenía el escritor sobre él. Mira la interpretación.
La frase “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes” es atribuida al escritor francés, François de La Rochefoucauld, y su significado es más profundo de lo que parece.
De acuerdo con el portal Gutenberg.org, se trata de un extracto de su célebre obra “Máximas y reflexiones morales”, en donde se explica mejor completando la frase diciendo: “La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes, como el viento apaga las velas y aviva el fuego”. Esto da un panorama más amplio y detallado de lo que quiso decir.
¿Qué quiso decir François de La Rochefoucauld con su frase célebre?
Lo que François de La Rochefoucauld quiso decir con su frase célebre sobre las pasiones es que la distancia y el tiempo afecta a los sentimientos a través de una metáfora usando estos elementos comparativos.
El secreto está en enfocarse en el fuego y el viento, así como su reacción natural. Es decir: si el fuego (la pasión) es pequeño, el viento lo apaga fácilmente. Por otro lado, si el fuego es intenso, el viento aporta oxígeno y lo hace crecer aún más.
En conclusión, lo que quiso decir fue que la distancia actúa como un filtro purificador y destruye lo que es débil pero fortalece lo que es verdaderamente real.
¿Quién fue François de la Rochefoucauld?
François de La Rochefoucauld fue un escritor francés que nació el 15 de septiembre de 1613 y murió el 17 de marzo de 1680. Fue reconocido por ser uno de los autores destacados de su época por su estilo en la máxima, una forma literaria originaria de Francia que expresa una verdad o una paradoja con brevedad de texto.
Según información compartida por el portal Britannica, la primera edición de Máximas ocurrió en 1665 con el título de Réflexions.
Más frases de François de La Rochefoucauld
Según Psicología y Mente, otras de sus frases más populares incluyen:
- “Pasa con el verdadero amor como con los aparecidos; todo el mundo habla de ellos, pero muy pocos los han visto”.
- “El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás”.
- “La solemnidad es un truco del cuerpo para disimular los defectos de la mente”.
- “Insensato, es el nombre que generalmente damos a aquellos que no piensan como nosotros”.
- “Si juzgamos al amor por la mayor parte de sus efectos, se parece más al odio que a la amistad”.
- “Nunca somos tan felices ni tan desdichados como nosotros creemos”.