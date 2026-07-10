‘El coronel no tiene quien le escriba’ de Gabriel García Márquez, sobre el tiempo: “Nunca es demasiado tarde para nada”

Si hablamos de una de las figuras más importantes dentro de la literatura sin duda alguna mencionar a Gabriel García Márquez es prácticamente un deber ya que el destacado novelista colombiano ha sido una de las figuras más reconocidas. En su libro 'El coronel no tiene quien le escriba', el también periodista reflexionó sobre la importancia de seguir nuestras metas y sueños sin importar nada, incluso el tiempo. “Nunca es demasiado tarde para nada” fueron las palabras en las que el autor del libro expresó que ni la edad, circunstancias o experiencias pasadas deben ser una barrera para que las personas busquen reinventarse, conseguir algo que toda la vida han anhelado o simplemente realicen cualquier cambio o acción en su vida.

Esta frase sin duda es sumamente motivacional e inspiradora para que las personas continuen su camino y tomen desiciones que los ayudarán a crecer y renoverse en todos los aspectos.

¿De qué trata “El coronel no tiene quien le escriba”, de Gabriel García Márquez?

La historia de esta novela, misma que fue publicada en 1961, retrata la historia de un coronel de edad avanzada que espera cada viernes (durante 15 años) que llegue una carta en la que por fin le aprueben su pensión militar. Durante ese tiempo de espera debe lidiar con problemas personales, como la enfermedad de su esposa; aunque no se encuentra solo ya que cuenta con un gallo que su hijo le dió, antes de que fuera asesinado. Este animal será fundamental para que el protagonista sobreviva ya que lo utilizara en peleas para poder ganar apuestas y por ende dinero. Sin embargo, todo se complicará debido a que tener a dicho animal representa gastos pues debe ser alimentado y dinero es lo que la familia necesita. Por su parte, la esperanza, dignidad, injusticia, pobreza, violencia y censura son solo algunos de los temas más sobresalientes en esta obra.

¿Cuántos premios recibió Gabriel García Márquez a lo largo de su carrera?

El destacado novelista Gabriel García Márquez fue galardonado a lo largo de su carrera como escritor con diversos reconocimientos. A pesar de que muchos lectores y personas alrededor del mundo lo conocen por haber recibido el Premio Nobel de Literatura en 1982, el escritor también obtuvo otros como el Primer Premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas, por su cuento Un día después del sábado, el Premio ESSO de Novela Colombiana por La mala hora, Doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York, Premio Rómulo Gallegos por Cien años de soledad, Medalla de la legión de honor francés en París, Condecoración Águila Azteca en México, Premio cuarenta años del Círculo de Periodistas de Bogotá además de que fue el Miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá.