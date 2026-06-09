La FUERTE frase de Harry Potter sobre el poder de las palabras: “Son nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de remediarlo”

No cabe duda que el mundo de Harry Potter es uno lleno de magia y grandes aventuras. Sin embargo, esta saga, la cual escribió la autora J.K. Rowling, quién es una reconocida productora, cineasta y guionista británica, cuenta con grandes frases llenas de reflexión. Por ejemplo, en pocas palabras la saga del famoso mago de Hogwarts dió una poderosa frase sobre el poder que tienen las palabras en las personas, “Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de remediarlo” con esto, queda claro que las palabras que salen de la boca de una persona no son cualquier cosa ya que tienen un poder casi sobrenatural debido a que estas puedes edificar algo o por el contrario destruirlo por completo, por ejemplo, las relaciones con otras personas así como los sentimientos de estas.

Ahora bien, esta frase forma parte del libro “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” cuando el personaje de Dumbledore se las dice a Harry durante una conversación esto luego de que se diera un fuerte enfrentamiento en el Bosque Prohibido.

¿Cuál es la premisa de Harry Potter?

La trama de esta historia se basa en Harry Potter, un pequeño niño (mismo que perdió a sus padres) que descubre que es mago, motivo por el que comienza a estudiar en la escuela de magia Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A partir de ese momento uno de los más grandes objetivos del pequeño mago será destruir a Lord Voldemort mismo que tiene la ideología de dominar con su poder a todo aquel que no tenga “sangre pura”. Por otro lado, no todo girará en peleas y conflictos entre hechiceros sino que Harry hará grandes alianzas con Ron Weasley y Hermione Granger mismos que serán grandes amigos de él. Esto es muy importante ya que en el cine está amistad en trío es una de las más significativas.

¿Cuál es el reparto de Harry Potter en las películas?

La saga de Harry Potter está compuesta por siete libros en los cuáles los personajes que han interpretado a por protagonistas en la pantalla grande han sido Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Alan Rickman (Severus Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), por mencionar algunos. Hoy en día el impacto a nivel global de esta saga ha sido impresionante marcando miles de generaciones de se han declarado fans tanto de los libros como de las películas.