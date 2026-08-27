Homero, poeta griego, en La Odisea: “Los poetas no tienen la culpa de cómo son las cosas”

No hay dudas de que el mundo de la literatura encierra no solo grandes experiencias para los lectores, sino que puede hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra vida. Diversas obras no solo se han quedado en su formato de tinta sino que han sido adaptadas por otras ramas del arte.

Chef Lili Cuéllar se despide de los cocineros del Top 5 con PODEROSO mensaje: ‘Gracias infinitas’ (VIDEO)

Un claro ejemplo de esto es la película “La Odisea” a través de la cual el cineasta Christopher Nolan adaptó al cine la obra de Homero. Este poema épico que ya es todo un hito a nivel mundial, ahora toma más fuerza con esta producción que se disfruta en la gran pantalla.

¿Quién fue Homero?

Es en este marco que resulta interesante conocer un poco más sobre Homero, quien es el autor de obras como “La Illíada” y “La Odisea” y que es venerado como un icono cultural de la antigüedad y una figura de influencia perdurable, de acuerdo a un informe de la Universidad de Chicago.

Esta casa de estudio recuerda el misterio que rodea la existencia de Homero como una persona real, y lo pone de relieve como “una invención cultural casi tan distintiva e importante como los poemas que se le atribuyen, siguiendo la historia cultural de una idea y de la obsesión que renace cada vez que se imagina a Homero”.

¿De qué trata “La Odisea” de Homero?

Si nos centramos en uno de sus célebres poemas, “La Odisea” es una epopeya monumental que narra el tormentoso viaje de regreso de Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, a su hogar tras la caída de Troya, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Como señalan investigaciones de la Universidad de Oxford, la obra de Homero opera en múltiples planos: no es solo un relato de aventuras marítimas y favores divinos, sino una profunda exploración sobre la identidad, la lealtad familiar, la nostalgia y la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad mediante el ingenio.

¿Qué importancia tiene esta obra de Homero?

En cuanto a la trascendencia de “La Odisea”, diversas reseñas afirman que esta radica en que constituye uno de los pilares fundacionales de la literatura y el pensamiento occidental. Su innovadora estructura narrativa sentó las bases de las técnicas de ficción que se utilizan hasta el día de hoy.

Además, según análisis académicos del Departamento de Clásicas de la Universidad de Harvard, el poema de Homero inmortalizó arquetipos culturales decisivos, como la figura del héroe astuto (métis) en contraposición al guerrero puramente impulsivo, y consolidó valores éticos de la antigua Grecia como la xenia (el deber sagrado de la hospitalidad).

Homero y una frase sobre el arte

Dentro de “La Odisea” podemos encontrar una gran cantidad de premisas que nos invitan a reflexionar y nos dejan grandes enseñanzas. “Los poetas no tienen la culpa de cómo son las cosas” es la frase que destacamos hoy y con la que Homero sostiene que el arte no inventa la tragedia ni crea las desgracias del mundo, sino que los poetas solo actúan como un espejo que atestigua, documenta y relata la realidad vivida o dispuesta por el destino y las acciones humanas.

Lo que esta frase intenta decirnos es que la culpa o la causa de las situaciones penosas reside en los hechos mismos y en quienes los ejecutan, mientras que la labor del artista es darles forma para preservarlos en la memoria colectiva.

¿Mantiene su vigencia esta frase de Homero?

Esta premisa de Homero mantiene plena vigencia en la actualidad, donde con frecuencia se tiende a “matar al mensajero” cuando una obra de arte, un reportaje periodístico o un creador expone realidades crudas, injusticias o temas tabú.

Lo que el autor de “La Odisea” nos transmite con esta frase es una invitación a valorar la libertad de expresión y el arte como herramientas de concientización y catarsis, reconociendo que retratar la complejidad del mundo no equivale a generarla ni a respaldarla.