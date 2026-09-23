Immanuel Kant, filósofo aleman: “El hombre es celoso si ama; la mujer también, aunque no ame”

Los celos suelen relacionarse con el amor, el miedo a perder a una persona o la inseguridad dentro de una relación pero el pensador Immanuel Kant planteó una interpretación distinta que siglos después continúa llamando la atención por la diferencia que establece entre hombres y mujeres.

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Según las palabras de Kant que han llamado la atención de la sociedad son aquellas que expresan que: “El hombre es celoso si ama; la mujer también aunque no ame”, según él y especialistas esta afirmación refleja una concepción sobre las relaciones humanas y las diferencias entre los sexos. Más que tomarla como una descripción universal del comportamiento humano, puede entenderse como una muestra de las ideas que circulaban sobre hombres y mujeres en el siglo XVIII.

¿A qué se refiere la frase de Kant?

Según la frase del pensador plantea que los celos tendrían un significado dependiendo de quién los experimenta, en el caso del hombre Kant los relaciona con el amor, mientras que para las mujeres sugiere que puede existir ese sentimiento incluso cuando no hay amor.

Asimismo, invita a la reflexión sobre una concepción de las relaciones afectivas basada en diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, actualmente no existe fundamento para convertir esa afirmación filosófica en una regla general sobre cómo se sienten los hombres o las mujeres.

Cabe destacar que los celos pueden aparecer por distintas razones como el miedo al abandono, inseguridad, experiencias anteriores, problemas de confianza o dinámicas particulares dentro de una relación por lo que la emoción no tiene el mismo origen en todas las personas.

¿Por qué sigue vigente la frase de Immanuel Kant en pleno 2026?

La frase de Kan sigue estando vigente en este Siglo XXI porque aborda una emoción reconocible en todos los humanos y porque plantea una diferencia entre hombres y mujeres que provoca discusión. Sin embargo, su vigencia actual está más relacionada con la posibilidad de analizarla críticamente que con aceptar literalmente su planteamiento.

En 2026, las relaciones afectivas se estudian desde perspectivas mucho más amplias, considerando factores individuales, sociales y culturales. Los celos no pueden atribuirse únicamente al género de una persona ni interpretarse automáticamente como una prueba de amor.