Immanuel Kant, filósofo alemán: “Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales”

La relación entre el ser humano y los animales ha sido objeto de reflexión y estudio a lo largo de los años. Entre los pensadores que han logrado resumir de forma contundente este vínculo se encuentra el filósofo alemán, Immanuel Kant. A través de su popular obra “Lecciones de Ética”, el ilustrado hace una importante reflexión al respecto: “Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales”, perteneciente a la sección de “Deberes para con los animales y los objetos”.

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¿Qué significa la frase de Kant sobre el trato hacia los animales?

Según argumenta Kant, las acciones que tenemos hacia los animales actúan como un espejo moral. Es decir, la manera en la que una persona se comporta ante un ser vulnerable, como los animales, revela la sensibilidad de su interior y su espíritu, así como la disposición ética con la que tratará a sus semejantes. En otras palabras, aquel que es indiferente al dolor o la crueldad animal, eventualmente, lo será ante la compasión humana, pues este comportamiento termina por trasladarse a las relaciones interpersonales.

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¿Por qué permanece vigente en pleno 2026?

Hoy en día, la reflexión de Kant permanece vigente. Y es que, más allá de cualquier debate sobre el derecho de los animales, esta premisa no solo sirve para definir la relación de los seres humanos con los demás seres que pertenecen a su entorno, sino que también funciona como una prueba sobre la calidad moral de nuestro interior. De hecho, expertos en psicología aseguran que la forma en la que un individuo trata a los animales es un indicador de carácter, dado que involucra diversos factores, como la empatía y sensibilidad.

“Si queremos juzgar cómo nos podría tratar una pareja, debemos observar cómo trata a los animales. La forma en que tratamos a los animales ha sido durante mucho tiempo un indicador de la calidad de nuestro carácter”; explica la Dra. Mary McNaughton-Cassill; cuyas declaraciones son un claro ejemplo de cómo el principio enunciado por Immanuel Kant hace más de 250 años sigue más vigente que nunca.

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En conclusión, la forma en la que ejercemos nuestro poder sobre aquellos seres que no pueden defenderse se convierte en el reflejo de nuestra propia esencia, además de que muestra el tipo de sociedad que deseamos construir.