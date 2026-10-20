La frase “las personas enojadas no siempre son sabias” aparece en una de las escenas de Orgullo y Prejuicio, novela que Jane Austen publicó en enero de 1813. El pasaje describe una conversación entre Caroline Bingley y Fitzwilliam Darcy, en la que ella intenta influir en la opinión de él sobre Elizabeth Bennet mediante comentarios despectivos. Mientras que Aristóteles dijo que “la música tiene el poder de formar el carácter”.

¿Qué significa la frase de Jane Austen?

La expresión no afirma que todas las personas que sienten enojo pierdan la razón. La palabra “siempre” introduce un matiz importante: una persona molesta no necesariamente toma decisiones acertadas, pero tampoco significa que todas sus conclusiones sean incorrectas. Mientras que Blaise Pascal dijo que “toda la infelicidad de los hombres procede de una sola cosa: no saber permanecer quiero".

Jane Austen, escritora de Orgullo y Prejuicio: “Las personas enojadas no siempre son sabias”|Biografías y Vidas

En el contexto de la obra, la frase aparece cuando Caroline Bingley intenta provocar una reacción en Darcy mediante críticas hacia Elizabeth. La escena muestra que la intención de Caroline no coincide con el resultado de sus palabras. Ella recuerda un comentario despectivo que Darcy había hecho tiempo atrás sobre la apariencia de Elizabeth y espera que él reafirme esa opinión.

Sin embargo, Darcy responde que hace meses considera a Elizabeth una de las mujeres más hermosas de su entorno. La maniobra de Caroline no consigue que él la desacredite, sino que permite conocer mejor sus sentimientos.

¿De qué trata Orgullo y Prejuicio?

La historia sigue a Elizabeth Bennet, una joven de una familia de cinco hermanas, y su relación con Fitzwilliam Darcy, un hombre adinerado cuya actitud inicial provoca una impresión desfavorable en ella. A lo largo de la trama, ambos personajes revisan sus primeras opiniones a partir de nuevas experiencias, conversaciones y revelaciones. El relato aborda las relaciones sentimentales, las diferencias sociales, la reputación y los juicios apresurados.

Austen escribió una primera versión bajo el título First Impressions entre octubre de 1796 y agosto de 1797, cuando todavía era muy joven. Después revisó el manuscrito y preparó la versión que llegó a las librerías el 28 de enero de 1813. La primera edición apareció en tres volúmenes y la publicó Thomas Egerton en Londres.