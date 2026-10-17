Jean-François Lyotard, filósofo francés, sobre la educación: “La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles.”

“La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles”, es una poderosa frase acuñada por el filósofo Jean-François Lyotard, con la cual el pensador reflexiona sobre la importancia de enseñar y compartir lo que se sabe, pues más allá de solo transmitir conocimientos, la educación es la base de la curiosidad que invita a descubrir ideas, perspectivas y posibilidades, que antes podrían parecer ocultas.

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¿Qué quiere decir Jean-François Lyotard con su frase sobre la educación? “La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles”

De acuerdo con el filósofo francés Jean-François Lyotard, la educación transforma el conocimiento abstracto y las capacidades latentes en realidades comprensibles, lo que permite que quien estudia desarrolle un pensamiento crítico, aspecto indispensable para descifrar el mundo más allá de las apariencias.

Para el pensador, la importancia de aprender radica en no limitarse a memorizar datos objetivos, sino en que el proceso educativo proporciona las herramientas intelectuales para hacer visibles las estructuras sociales, leyes científicas y el sesgo que suele pasar por desapercibido a primera vista. Para Lyotard, el proceso de aprender es un "arte" porque requiere sensibilidad y creatividad para despertar el potencial oculto de cada individuo y cuestionar los discursos establecidos.

¿Quién fue Jean-François Lyotard?

Jean-François Lyotard (1924–1998) es reconocido como un influyente filósofo francés célebre por acuñar el término de la posmodernidad tras publicar su obra maestra La condición posmoderna (1979). Su pensamiento se centró en la crítica a los "grandes relatos" o metanarrativas (como el marxismo, la Ilustración y el progreso científico).

Para Lyotard, el mundo contemporáneo se define por el final de estas verdades absolutas, la pluralidad de perspectivas, el escepticismo hacia las instituciones y el valor del lenguaje como un espacio de constante disputa y diversidad.

De acuerdo con Jean-François Lyotard, ¿qué es la posmodernidad?

Para el pensador francés, la posmodernidad no es una nueva época histórica, sino un estado cultural caracterizado por la "incredulidad hacia los metarrelatos". Pues para Lyotard, en la actualidad, paso a una realidad fragmentada donde coexisten múltiples "juegos de lenguaje".