La Universidad Panamericana destaca que una de las disciplinas académicas más antiguas que existen es la filosofía. Además, afirma que sigue siendo relevante ahora como lo fue hace cientos de años y se ocupa de casi cualquier tema humano a partir de una perspectiva racional y, en su mayoría, teórica.

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En este marco, a través de un informe precisa que la filosofía ha impactado de manera significativa en todas las sociedades del mundo a lo largo de la historia. Han sido los grandes pensadores los encargados de sembrar las preguntas más fuertes sobre la vida, invitándonos a todas las generaciones a cuestionarnos sobre lo que damos por sentado.

El legado de Marco Aurelio

Entre los filósofos más destacados de la historia se encuentra Marco Aurelio, uno de los emperadores más destacados del Imperio romano, recordado históricamente como el último de los "Cinco Emperadores Buenos" y, sobre todo, como un profundo filósofo estoico.

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El legado del filósofo romano se materializa a través de sus Meditaciones, un diario personal que nunca planeó publicar, legó a la posteridad un testimonio íntimo y práctico sobre el estoicismo, demostrando cómo mantener la integridad moral, la empatía y la serenidad mental mientras se gobierna un imperio en crisis y se enfrentan pestes, guerras y traiciones, de acuerdo con diferentes bases informativas analizadas por la Inteligencia Artificial (Gemini).

Marco Aurelio y una frase sobre la disciplina

Gemini remarca que el ejemplo de Marco Aurelio perdura como el recordatorio definitivo de que el verdadero poder no radica en el control sobre los demás, sino en el dominio absoluto de las propias acciones y pensamientos frente a la adversidad.

Es en torno a todo su legado que se pueden destacar diferentes frases que ha dejado inmortalizadas como la que dice "Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida" y con la que resume a la perfección el núcleo del estoicismo: no se trata de un llamado al fatalismo o a vivir con miedo, sino todo lo contrario.

Esta frase es una invitación feroz a la atención plena y a la excelencia moral. Para Marco Aurelio la disciplina no era una rigidez ciega, sino el compromiso de no desperdiciar el único momento real que poseemos: el presente.