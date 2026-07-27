Cristiano Ronaldo sorprende con nueva faceta fuera del futbol: protagonizará una serie junto a Matthew Vaughn

Tras su participación en el Mundial 2026, el futbolista portugues Cristiano Ronaldo está listo para conquistar una nueva industria al incursionar por primera vez en la ficción con la serie dramática Day 1s, un proyecto desarrollado junto al reconocido director Matthew Vaughn y el actor Damian Lewis, marcando una nueva etapa en su carrera.

Con este proyecto, el delantero sigue un camino similar al de su pareja Georgina Rodríguez, quien también ha encontrado un espacio en el mundo del streaming gracias a su exitoso documental donde muestra parte de su vida pública y privadaq. Su proyecto ha cosechado éxitos con sus distintas temporadas, pero en esta ocasión “El Bicho” apostará por la ficción como productor ejecutivo y con una participación especial en una historia inspirada en el competitivo mundo del futbol profesional.

¿De qué trata el proyecto Day 1s?

De acuerdo con información difundida, Day 1s es una serie ambientada en el mundo del futbol britanico que seguirá la historia de Stanley Dalton, un influyente agente de futbolistas interpretado por Damian Lewis, asimismo, esta producción apostará por explorar las negociaciones, rivalidades y presiones que existen detrás del deporte profesional.

Además de participar como productor ejecutivo, Cristiano Ronaldo tendrá una aparición especial en la serie junto a otras grandes figuras del balompié como Thierry Henry y también deel rapero Dave. Finalemnte, se sabe que este proyecto será desarrollado por UR Marv Studios, la productora creada por Ronaldo y Matthew Vaughn en 2025.

¿Por qué sorprende esta nueva faceta de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas gracias a una trayectoria donde ha conquistado varios títulos y récords. Ha brillado con clubes como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de convertirse en el máximo referente de la selección de Portugal.

Hoy su participación dentro de la pantalla llama la atención de los fans debido a que es verlo fuera de su faceta como jugador, empresario y padre de familia.