Paulo Coelho, novelista brasileño: “Tenemos que parar y ser lo suficientemente humildes para parar y entender que hay algo llamado misterio”

La frase de "Tenemos que parar y ser lo suficientemente humildes para parar y entender que hay algo llamado misterio", realizada por el novelista brasileño Paulo Coelho, es una reflexión que nos invita a detener un poco el paso acelerado que tenemos en la vida, con la finalidad de que podamos entender la razón humana.

Es una clara frase que nos invita a tomar una pausa de las pantallas y ruidos, no perder esa capacidad de asombro, aceptando que hay situaciones que no siempre tienen una explicación lógica, además de empezar a valorar un poco más las preguntas que nos hacemos antes que las respuestas.

¿Cuál es el libro más leído de Paulo Coelho?

Paulo Coelho, dentro de toda su carrera literaria, el novelista brasileño cuenta con más de 30 libros, donde tiene varias novelas, relatos o reflexiones de recopilaciones.

Aun así, dentro de todo su trabajo literario, su obra más famosa es "El alquimista" de 1988, considerada la más vendida en la trayectoria del novelista brasileño.

El libro nos cuenta la historia de Santiago, un joven pastor que ha viajado por el desierto en busca de encontrar un tesoro, por lo que aprende a escuchar su corazón para poder encontrar su objetivo. Representando que cada persona tiene un camino establecido que debe cumplir, además de que las señales forman parte importante al convertirse en auténticas guías

¿Qué tipo de lectura son los libros de Paulo Coelho?

Paulo Coelho en sus diversos libros se destaca por tener una temática similar, ya que en cada uno de ellos tiene aspectos reflexivos y de superación personal, empleando frases cortas y fáciles de entender para el público, haciendo que sea una lectura manejable.

Por esas razones, el novelista brasileño ha logrado tener un gran impacto en el público al emplear moralejas claras y directas, haciendo que sus obras sean una importante imagen en el contenido de autoayuda. Cuéntanos, ¿cuál de sus obras has leído?