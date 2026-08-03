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La reflexión de Sócrates sobre la vida: “La satisfacción es riqueza natural; el lujo es pobreza artificial”

“La satisfacción es riqueza natural; el lujo es pobreza artificial”. La frase de Sócrates con la que reflexiona sobre lo que realmente significa vivir bien.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Existe mucha bibliografía que hace referencia a la filosofía y los grandes pensadores que la enriquecieron. Filósofos y filósofas sembraron grandes reflexiones sobre distintos aspectos de nuestra vida y dieron origen a corrientes de pensamiento y métodos de enseñanza.

Noticias Tabasco del 2 de agosto 2026

En este marco, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago destacan la figura de Sócrates como “un filósofo griego que buscaba llegar a los fundamentos de las ideas de sus alumnos y colegas formulando preguntas continuas hasta descubrir una contradicción, demostrando así la falacia de la premisa inicial”.

Sócrates y una frase para reflexionar

El método que Sócrates empleaba para enseñar o hacer reflexionar es conocido como el método socrático y es quizás la contribución más perdurable que hizo a la filosofía. “La satisfacción es riqueza natural; el lujo es pobreza artificial” es una de las frases atribuidas al filósofo griego y una de las que más peso tiene en su legado.

@archivos_perdidos_ Sócrates eligió morir antes que traicionar sus ideas, convirtiéndose en un símbolo eterno de la verdad. 🏛️⚖️ #Historia #Socrates #Filosofía #Antigüedad #Pensamiento ♬ original sound - Archivos Perdidos

Esta frase nos dice que la riqueza natural nace de aprender a conformarse con lo esencial que la vida requiere, lo que nos otorga libertad e independencia; mientras que el lujo es una construcción social que inventa falsas necesidades y nos vuelve esclavos de la acumulación.

La vigencia de la frase de Sócrates

Con la frase “La satisfacción es riqueza natural; el lujo es pobreza artificial”, Sócrates nos revela que eso genera una trampa donde nunca nada es suficiente y caemos en una constante pobreza espiritual.

En la actualidad esta frase tiene plena vigencia porque nos demuestra que caemos en la pobreza artificial cuando el consumismo y las redes nos imponen falsas necesidades, mientras que la verdadera riqueza natural se consigue al simplificar: priorizar la salud mental, el tiempo libre y la tranquilidad de no depender de lo superficial para sentirnos bien.

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