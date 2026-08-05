Confucio, filósofo chino, sobre la educación: “Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso”

Los filósofos de todos los tiempos se han encargado de sembrar ciertas incógnitas en la sociedad que aún nos demandan de serias reflexiones. Estos pensadores dejaron importantes legados en la historia y sentaron así las bases de la disciplina tal como la conocemos hoy.

Noticias Bajío del 4 de agosto 2026

En este marco, una de las mentes más destacadas es la del filósofo chino Confucio destacado por su teoría sobre la configuración de una sociedad moral y ética para mantener a la sociedad humana en la paz y la armonía a largo plazo, a través de 5 virtudes constantes: benevolencia, justicia, rituales, sabiduría y veracidad, según describe la Universidad de Piura (Perú).

Confucio y una frase célebre

Al hablar de Confucio no solo puede destacarse su doctrina llamada confucianismo, sino que muchas de sus premisas perduran hasta el día de hoy como potentes enseñanzas. Una de esas frases es la que dice "Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso" con la que el filósofo chino se refiere a lo que nos exige el verdadero conocimiento.

Con esta premisa, Confucio plantea que el conocimiento requiere integrar tanto la adquisición de datos como la reflexión personal. Lo que nos quiere decir es que acumular información sin analizarla resulta inútil porque se queda en memoria estéril, mientras que especular o sacar conclusiones sin estudiar los hechos es peligroso, ya que conduce al dogmatismo y al error.

La vigencia de la frase de Confucio

En la actualidad, esta frase de Confucio adquiere una mayor vigencia ya que ante un contexto de información masiva aplicar esta premisa implica desarrollar pensamiento crítico. Entonces, investigar y respaldarse en datos reales para no caer en la especulación infundada, y a la vez, filtrar y analizar con cabeza propia el flujo interminable de información que recibimos a diario.

Lo que esta frase revela es que consumir constantemente noticias, tutoriales, videos o contenido en redes sociales sin procesar ni cuestionar lo que se lee conduce a un almacenamiento estéril de información. Mientras que opinar en redes, sacar conclusiones apresuradas o tomar decisiones basadas únicamente en la intuición o ideologías, sin contrastar con fuentes confiables, hechos comprobados o investigación previa, genera la propagación de noticias falsas y posturas extremistas.