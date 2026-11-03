Paulo Freire, pedagogo y filósofo: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Esta frase de Paulo Freire puede que te resulte confusa, pero su mensaje nos enseña la importancia de aprender. Muchos con frecuencia piensan que la escuela no sirve porque se ve mucha información que nunca usarás en tu vida, pero el pedagogo y filósofo nos recuerda que ir a la escuela nos ayuda más bien a desarrollar herramientas que son necesarias para comprender la realidad y ser parte de la transformación. Cuando nos educamos, podemos aprender a reconocer cuando algo resulta desigual y afecta a la sociedad.

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¿Qué significa la frase de Paulo Freire sobre la educación?

Algunos piensan que en la escuela no se aprende nada útil para la vida, y que tarde o temprano todo lo aprendido ahí será olvidado. Sin embargo, la educación puede transformar la manera en que una persona piensa o interpreta lo que sucede a su alrededor y la forma en la que tomará sus decisiones.

¿La escuela sirve para la vida?

Si tú, o alguien que conoces, se cuestiona si continuar o no con su educación, se recomienda pensar por un momento. Además del conocimiento básico como leer, escribir, hacer cuentas o entender la ciencia, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales, hábitos de responsabilidad y lo más importante, y lo que resalta de alguna manera Paulo Freire: El pensamiento crítico. Con todo lo aprendido en la escuela y la forma en la que nos desarrollamos dentro de ella, las personas adquieren la capacidad de analizar datos, investigar y cuestionar lo que ves o escuchas en lugar de creer absolutamente todo.

|Gonzalo 8a

¿La escuela realmente sirve?

Sí, la escuela sirve y mucho. No quieras aprender absolutamente todo en la escuela; hay cosas como la expresión emocional, la habilidad práctica y demás habilidades que no se pueden aprender ahí, pero eso no le quita mérito a todo lo que puede salir de ir a la escuela. Aprende, ejecuta y reflexiona. Permitirte aprender y disfrutar la escuela te convertirá en una persona mucho más libre y menos manipulable.

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