La reflexión de Platón sobre la vida: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

Muchos filósofos han logrado grabar a fuego su nombre en nuestra historia. Son principalmente los de origen griego los que sentaron las bases de la filosofía que conocemos en la actualidad y sus frases más célebres siguen siendo analizadas y empleadas.

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Entre estos pensadores se encuentra Platón, el fundador de la Academia y discípulo de Sócrates que entendía que el camino que el hombre debe recorrer para encontrar la verdad consiste en escudriñar la veracidad de las cosas en el mundo de las ideas, de acuerdo a un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Platón y una frase para reflexionar

Platón forma, junto a Sócrates y Aristóteles, la tríada fundamental de la filosofía griega. Sus pensamientos quedaron plasmados en obras que redactó en forma de diálogos y en las que podemos encontrar muchas premisas que conocemos en la actualidad y mantienen su vigencia.

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos” es una de las frases atribuidas a Platón y con la que sintetiza el núcleo de su pensamiento sobre la virtud, la moderación y la ética personal.

Con esta frase, el filósofo griego intenta decirnos que la verdadera riqueza no radica en la acumulación de bienes materiales, sino en la autosuficiencia y en el control de las pasiones.

¿Cómo se aplica en el presente la frase de Platón?

En la actualidad, la frase “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos” adquiere trascendencia a través del consumismo hiperconectado y la cultura de la inmediatez. En el presente, el sistema nos empuja a desear bienes y experiencias que antes no sabíamos que necesitábamos, generando una sensación permanente de escasez y frustración.

Por lo tanto, esta premisa de Platón encuentra su aplicación en movimientos como el minimalismo, la sostenibilidad y la independencia financiera, a través de las cuales cada vez más personas descubren que reducir el volumen de sus aspiraciones materiales no significa resignación, sino liberarse del estrés de la deuda.