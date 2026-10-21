Séneca, filósofo estoico: “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”

Esta frase que ofreció un romano nacido en el siglo cuarto después de Cristo confronta una situación que se siente completamente vigente. Séneca dijo alguna vez: “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad” y así se puede abrir un gran debate alrededor de la necesidad de controlar todas las preocupaciones en el día a día. Así lo veía este gran pensador del pasado.

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¿Qué significa la frase dicha por Séneca hace muchos años?

Este hombre que nació en lo que hoy es España, dejó en sus Cartas a Lucilio una frase contundente tras sus años donde pudo prepararse en las más altas esferas del pensamiento romano. Allí planteó la curiosa situación de la mente del humano al sufrir en demasía por lo que no está, por lo que no se palpa... ni se (en cierta medida) se siente. Por ello, muchos lo ven como un problema vigente.

Aunque en la actualidad eso suena como un problema tan vívido, la realidad es que este mal aqueja a las personas desde hace alrededor de 2000 años. En ese sentido, Séneca planteaba algo que se percibe de inmediato en la raza humana. Algunos aseguran que en su misión por protegerse, la mente anticipa escenarios… que inclusive les terminan perjudicando en aspectos físicos y emocionales.

Ante eso también es importante recordar que este hombre pertenecíó a la corriente estoica, que según espacios como la Stanford Encyclopedia of Philosophy, tenía un fuerte enfoque en la distinción de hechos y suposiciones. Lamentablemente para muchos, esto ha destruido presentes de manera más grave de lo que en ocasiones ocurre en la realidad.

¿Por qué la frase de Séneca sigue más vigente que nunca?

La realidad es que al momento de prestar atención en los problemas de la gente en la actualidad, el panorama de la creación de escenarios ante las complicaciones diarias… se vuelve un martirio. Aunque las condiciones personales, sociales, económicas o políticas en muchos casos pueden considerarse dignas de angustia, la cantidad de gente que vive destruida por supuestos o cosas no palpables es inmensa.

Incluso, se destaca que una de las herramientas de conocimiento humano más acudidas en la actualidad es la Psicología. Una materia que tuvo sus inicios casi en los 1900, hoy básicamente recuperó esta premisa de Séneca. La gente vive angustiada, en muchas ocasiones, por cosas que no están realmente ocurriendo.