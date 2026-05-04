Simone de Beauvoir, filósofa: “No se nace mujer, se llega a serlo”

Una de las frases filosóficas más importantes de los últimos tiempos es de Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Aunque puede parecer clara a simple vista, su profundidad la ha convertido en un lema clave del feminismo contemporáneo.

¿Qué significa la frase de Simone de Beauvoir?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Gaceta, la filósofa planteaba que la feminidad no es algo natural, sino una construcción sociocultural.

En su libro El segundo sexo, explica que la feminidad —al igual que la masculinidad— no es biológica, sino un conjunto de roles, comportamientos y expectativas que la sociedad asigna desde la infancia.

Con el tiempo, la frase se popularizó en una versión más corta: “Mujer no se nace, se hace”, como señala Clarín. Sin embargo, su idea central es más profunda: ser mujer no es solo un hecho biológico, sino una construcción social y cultural.

¿Por qué es importante esta frase?

Con esta afirmación, Simone de Beauvoir planteó que la sociedad, la educación, la familia y las normas culturales moldean lo que entendemos por “ser mujer”.

Su importancia radica en que rompió con la creencia dominante de que los roles de género eran naturales e inmutables. Esto abrió la puerta al desarrollo del feminismo del siglo XX, impulsando debates sobre desigualdad, educación, trabajo, sexualidad y derechos.

Foto de Simone de Beauvoir.|Universidad de Barcelona

En la actualidad, esta idea sigue vigente, ya que permite cuestionar estereotipos que aún persisten, como cómo debe comportarse una mujer o qué roles “le corresponden” en la sociedad.

¿Quién fue Simone de Beauvoir?

Simone de Beauvoir fue una escritora y filósofa existencialista francesa, considerada una de las pensadoras más influyentes del siglo XX y pionera del feminismo moderno.

Participó activamente en debates políticos y sociales de su época, defendiendo los derechos de las mujeres, como señala el Seminari Filosofia i Gènere de la Universidad de Barcelona. Su legado sigue marcando la forma en que entendemos el género, la identidad y la igualdad en la actualidad.