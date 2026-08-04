Sócrates, filósofo griego, sobre la reflexión: “Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo”

Mantener la mente activa no solo significa que resolvamos problemas y practiquemos la memorización de determinadas cosas. Desde ciertas perspectivas, como por ejemplo de la filosofía, se hace referencia a la importancia de cuestionar todo lo que nos rodea y sacar nuestras propias conclusiones.

A lo largo de la historia, muchos interrogantes de la vida han sido postulados por filósofos y filósofas que decidieron no quedarse con lo que está sentado. Sócrates, Platón y Aristóteles se encuentran entre esos principales pensadores que nos llaman a la reflexión.

Sócrates y una frase para reflexionar

En el caso de Sócrates, fue un filósofo griego considerado como un maestro de la sabiduría, tanto de forma teórica como práctica, según precisa la Universidad Panamericana. La casa de estudios añade que su método para filosofar era la mayéutica que consiste en preguntar, analizar el argumento y preguntar de nuevo.

Bucear en su mente nos permite conocer frases suyas muy poderosas como la que dice “Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo” que postula que la verdadera identidad y el autoconocimiento solo se alcanzan liberándose de los dogmas, prejuicios y opiniones ajenas para someter cada idea a un examen crítico individual.

La vigencia de la frase de Sócrates

Esta frase de Sócrates nos revela que no basta con adoptar lo que la sociedad o la tradición dictan, sino que es necesario cuestionar activamente nuestras propias creencias mediante la razón. El fin último es poder construir una vida auténtica y fundamentada en la verdad.

En la actualidad, la frase “Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo” implica filtrar el ruido externo y no ceder al pensamiento de rebaño. Sócrates nos invita a cuestionar activamente la información que consumimos para construir un criterio propio y mantener la autonomía digital e intelectual.