Sócrates, filósofo griego: “No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás”

"No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás" es una de las famosas frases del filósofo griego Sócrates, quien claramente es una regla de oro sobre la ética, en la que nos deja claro que no debes hacer cosas negativas y sus efectos sobre los demás, generando que en el público haya cierta empatía a las personas.

Una gran frase que al día de hoy se sigue usando, ya que permite que los usuarios analicen su actuar, mediando la situación y evitando malos tratos, pensando en lo que podría generar en la actitud de las personas que los rodean.

¿Qué hizo Sócrates?

Aunque fue un famoso filósofo griego, no dejo escritos o libros, pero gran parte de sus pensamientos fueron compartidos por sus discípulos allegados, permitiendo que sus frases e ideologías pudieran sobrevivir por varios años.

A diferencia de otros filósofos de la época que se enfocaban al estudio del universo y la naturaleza, Sócrates se destaco por centrarse en el estudio del ser humano, cuestionando la ética y la justicia, generando que fuera nombrado como fundador de la filosofía moral.

Otra de sus grandes aportaciones fue el "Método de la Mayéutica", con la que guiaba a la gente a que descubriera ciertas respuestas de ellos mismos con el uso del dialogo, con el que podían aceptar su ignorancia sobre ciertas cosas.

¿Cuál es la frase más famosa de Sócrates?

Una de las frases más conocidas de Sócrates fue la de "Yo solo sé que no sé nada", en la que detallaba que para llegar a la sabiduría era necesario aceptar la ignorancia, además de permitir que el conocimiento nace en el momento en el que entendemos que no tenemos la respuesta de todo.

Frase del filósofo griego que al día de hoy sigue siendo conocida por el público, invitándonos a buscar, analizar y cuestionarnos todo lo que vemos, incluso al ser expertos en ciertos temas.