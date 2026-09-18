Tales de Mileto, filósofo griego: “Si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría.”

"Si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría" es una frase famosa de Tales de Mileto, quien de forma sencilla y clara nos enseña que la paciencia y los días se convierten en nuestro mejor aliado al momento de resolver problemas, ya que con la calma es posible encontrar darle una resolución justa.

Además, con dicha palabras del filósofo griego podemos entender que ciertas vivencias y situaciones pueden ayudarnos a encontrar una mejor solución. En muchas ocasiones, hacer cosas apresuradas o tomas decisiones sin pensar, no nos pueden dar un buen resultado.

¿Quién fue Tales de Mileto?

Tales de Mileto fue un matemático, astrónomo y filósofo griego que nació en la polis de Mileto, que actualmente se localiza en Turquía, dentro de su historia se destaca por ser uno de los siete sabios, ya que poseía grandes conocimientos, permitiéndole razonar y analizar los diversos fenómenos que estudiaban y ocurrían a su alrededor, algo impactante para la época en la que vivió donde se hacía uso de explicaciones místicas.

Para llevar a cabo su análisis de las razones por las que ocurren las cosas, hacía uso de las hipótesis, técnica que le permitió dar explicación a los fenómenos naturales, además de sentar la base para la creación del método científico.

Aunque fue una importante figura en la filosofía, se destaca por ser el precursor del Teorema de Tales, un principio geométrico que se usa para la relación entre las proporciones de las medidas que tienen dos triángulos, siendo una herramienta clave al ser aplicado en las matemáticas y física.

¿Cuál es la frase más famosa de Tales de Mileto?

La frase más famosa de Tales de Mileto es "La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás", donde nos explica que es más complejo tener una autocrítica más profunda, en el que debemos reconocer los defectos que tenemos, algo que puede resultar difícil para todos, por lo que la crítica a alguien más es de poco esfuerzo.

Siendo una gran oportunidad para todos de dejar de juzgar a los demás, y mejor analizar quiénes somos para poder entender nuestros errores y aceptarlos, frase del filósofo griego que fácilmente puede aplicarse en la actualidad.