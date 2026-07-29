Tales de Mileto, filósofo griego, sobre juzgar a los demás: “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos”

A lo largo de los siglos el pensamiento ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan, señalan desde el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta afirmación se desprende en referencia a la filosofía a la que define como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral.

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Estas precisiones dejan en claro por qué muchos pensamientos de años pasados se mantienen vigentes en la actualidad y buscan ordenar la vida en sociedad. Los grandes filósofos de la historia dejaron bases sólidas para que el ser humano no deje de cuestionar todo lo que lo rodea y saque sus propias conclusiones.

El legado de Tales de Mileto

Ejemplos de filósofos y filósofas hay muchos, motivo por el cual Tales de Mileto será el protagonista en esta oportunidad. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y astrónomo de la antigua Grecia, considerado el primer filósofo y matemático de la tradición occidental por ser el pionero en buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, según señalan diversas fuentes.

@filosofias_para_vivir La anécdota de Tales de Mileto y el valor de observar lo simple ♬ sonido original - FILOSOFIAS PARA VIVIR

Tales de Mileto dejó un gran legado que abarca el nacimiento del pensamiento científico y de la filosofía natural. Además, algunas fuentes bibliográficas precisan que hizo aportes clave a la geometría y a la astronomía, por lo que sentó las bases del método deductivo y del pensamiento crítico.

Tales de Mileto y una frase para pensar

Muchas de sus premisas se encuentran inmortalizadas en frases que son analizadas y actualizadas a los tiempos presentes. Una de ellas es la que dice “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos” y con la que Tales de Mileto nos hace reflexionar a la hora de juzgar a los demás.

Esta frase expone la asimetría del juicio humano ya que deja ver que es fácil evaluar e interpretar a los demás desde afuera, pero mirar hacia adentro exige confrontar sesgos, miedos y verdades incómodas. En la actualidad, la premisa de Tales de Mileto nos hace reflexionar sobre que el verdadero autoconocimiento no es un dato estático, sino un proceso continuo de honestidad con uno mismo.