¡No te lo pierdas! Así puedes ver la gran final de la temporada 34 de “Dancing with the Stars”

El esperado Trofeo Len Goodman Mirrorball tendrá esta noche una nueva pareja ganadora. La trigésima cuarta temporada de “Dancing with the Stars” llega a su final este martes 25 de noviembre con una gala en vivo que promete ser histórica. La edición coincide con el 20.º aniversario del programa, lo que convierte esta final en un evento especial para los fanáticos del reality de baile más famoso de Estados Unidos.

Una final con tres bailes decisivos

Según un comunicado de ABC, cada celebridad junto a su bailarín profesional deberá presentar tres rutinas distintas: Un baile elegido por el jurado, un baile instantáneo y, finalmente, una rutina de estilo libre, característica de las grandes finales. Solo una de las cinco parejas finalistas se llevará el trofeo y el reconocimiento como campeones de esta temporada récord.

¿Quiénes son los finalistas de “Dancing with the Stars”?

Tras la eliminación de Whitney Leavitt y Mark Ballas en la semifinal del 18 de noviembre, quedaron cinco parejas en competencia:

Alix Earle, influencer de redes sociales, junto al bailarín profesional Val Chmerkovskiy

Dylan Efron, personalidad de televisión, junto a la bailarina profesional Daniella Karagach

Elaine Hendrix, actriz, junto al bailarín profesional Alan Bersten

Jordan Chiles, gimnasta olímpica, junto al bailarín profesional Ezra Sosa

Robert Irwin, conservacionista de la vida silvestre, junto a la bailarina profesional Witney Carson

Cada uno de ellos buscará conquistar al jurado y al público con su último baile en la pista.

Horario y transmisión de la final

El episodio final comenzará a las 8:00 p.m. EST y tendrá una duración de tres horas, concluyendo a las 11:00 p.m. EST, según la programación habitual. Los espectadores podrán disfrutarlo en vivo a través de ABC y Disney+. Al día siguiente, el episodio estará disponible en Disney+ y Hulu, plataformas que ofrecen distintos planes de suscripción:

Disney+: $11.99 al mes con anuncios, $18.99 sin anuncios o $189.99 al año.

Hulu: $11.99 al mes con anuncios o $18.99 sin anuncios; también disponible en paquete con Disney+ desde $12.99 al mes.

Campeones recientes

Las últimas parejas ganadoras de “Dancing with the Stars” fueron Joey Graziadei y Jenna Johnson en la temporada 33, y Xochitl Gómez y Val Chmerkovskiy en la temporada 32.

Con una trayectoria de dos décadas, el programa sigue consolidándose como uno de los realities más vistos y comentados en redes sociales, y esta final promete ser una de las más emocionantes de su historia.