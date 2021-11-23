¿En qué otra película de Pixar apareció Forky de Toy Story 4?

Con el paso de los años, el multiverso Disney-Pixar se ha confirmado, pues varios emblemáticos personajes han hecho apariciones en otras cintas.

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Uno de ellos es Forky, el tenedor que se niega a ser un juguete en la película Toy Story 4, pues pocos saben que tuvo una aparición en una entrega que llegó a la pantalla grande en 2008.

La otra aparición de Forky

Se trata de la ganadora del Oscar como Mejor Película Animada en 2008, Wall-E, donde el querido utensilio aparece a cuadro.

Esta teoría se dio a conocer por Whatculture, quien señala una escena donde el robot está buscando cosas nuevas para su pared de tesoros.

Escarbando entre la basura saca de una mochila un tenedor de plástico. No está muy seguro en dónde colocarlo, si con los demás tenedores o con las cucharas. Finalmente lo deja en medio sin decidirse por la forma que tiene el cubierto.

Una silueta redonda que hace dudar a Wall-E sobre la identidad del cubierto se dice está relacionada con el personaje de Toy Story 4, quien está sumido en una crisis de personalidad por no sentirse como un juguete, sino como un desperdicio que debe ir a la basura.

Forky es un personaje de la saga de los juguetes que está hecho con un tenedor de plástico, unos ojos saltones, unos limpiapipas que forman sus brazos y unos pies de palitos de madera unidos por plastilina.

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Es cierto que el tenedor que aparece en Wall-E no es el mismo que el de Toy Story 4, pero la teoría cobra sentido por esos pequeños detalles ocultos que Pixar ha dejado en varios de sus filmes.

