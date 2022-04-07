¿Cuál es la FOTO que inspiró al primer villano de Toy Story?

La primera película con la que comenzó todo para Pixar fue “Toy Story”, la cual narra las aventuras del vaquero Woody y de su fiel compañero espacial Buzz Lightyear, que fue estrenada en el año de 1995 y desde entonces se ha mantenido como una de las favoritas de los fanáticos del cine animado.

La saga de “Toy Story” que está próxima a cumplir 30 años de su estreno, le dio el final perfecto en 2019 con “Toy Story 3”; sin embargo, Pixar decidió revivir las aventuras de Buzz y Woody con el estreno de la cuarta parte de la saga, misma que le dio una bienvenida a la serie.

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Cada una de las cintas es una verdadera obra maestra, pues están llenas de humor y de momentos llenos de nostalgia que doblegan hasta al más duro de corazón, pero ¿te has preguntado cuál es la inspiración para crear a estos personajes?

¿Cómo fue la creación de Sid de Toy Story?

¿Te acuerdas de Sid, el villano de Toy Story? Seguramente sí, ese vecino malvado de Andy que maltrataba a sus juguetes. Y es que, cómo olvidar aquella escena épica en la que los juguetes se rebelan contra el despiadado niño que experimentaba con ellos, que concluyó de forma magistral cuando Woody le dice: “Juega bonito, Sid”.

En el largometraje se puede apreciar que existe un claro parecido entre Andy y Sid, ya que la mayor diferencia entre uno y otro tiene que ver con que el antagonista utiliza frenos, aunque no es la única. Para crear a la versión malvada de Andy, Dan Haskett, animador de la cinta, recurrió a una antigua colección de fotografías entre las que encontró la imagen de un niño que le transmitió justo lo que estaba buscando.

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En charla con Mirá a quién encontré, Haskett declaró cómo fue que trabajó en el diseño de Sid. “Me acordaba de una fotografía tomada por Diane Arbus, conocida por sus fotos extravagantes, atroces, de gente muy, muy rara. Había una en particular de un niño sosteniendo una granada de juguete. Tenía una mirada espantosa, una pose muy rígida, angular. Parece que está a punto de arrojar la granada esperando que explote. Me acuerdo de pensar: ‘Ahí está el personaje, ése es Sid’. Y tomé un poco de ahí”, declaró.

Diane Arbus y su "Chico con una granada", 1970.

Foto: Stephen Frank pic.twitter.com/xTncohxdqF — María A. (@zarandillo) May 18, 2019

¿Cuál es la teoría en torno a Sid de Toy Story?

Existe una interesante teoría sobre Sid, ya que hay quienes creen que el antagonista de “Toy Story” es la víctima de una postura totalmente conservadora de Pixar, que busca que los niños respeten las reglas y no sobrepasen los límites preestablecidos para su educación.

Dicha versión se sostiene bajo el argumento de la creatividad, pues los juguetes que están en el cuarto de Andy realmente no son torturados, por el contrario, son mejorados y son el claro ejemplo de la imaginación que tiene un niño, para crear nuevas maneras de divertirse, ¿será?