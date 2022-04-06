¿Marlin es hembra? VIDEO de Buscando a Nemo impacta al mundo.

La película de Disney Pixar, "Buscando a Nemo", fue dirigida y escrita por Andrew Stanton, conocido también por producciones como “Bichos: una aventura en miniatura” y “Wall-E”, pero también formó parte del equipo de guionistas de “Monsters Inc.” y “Toy Story”. Sin embargo, la cinta que narra la historia de Nemo, un pequeño pez payaso que es capturado por un buzo y llevado a Sidney, Australia, encierra una verdad que pocos conocen, sobre todo en lo que Marlin y los peces payaso se refiere (el padre de Nemo).

Esta largometraje hizo que todo el mundo conociera a los peces payaso, esos pequeños y adorables peces que viven en arrecifes rodeados de anémonas, pero hay algo más que esconde esta peculiar especie, ya que los peces payasos son hermafroditas secuenciales, lo que permite mantener la especie al guardar una proporción entre hembras y machos.

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Por ende, todo pez payaso es macho, pero tras emparejarse, se convierte en hembra, esto lo dio a conocer el científico Patrick Cooney, en su blog The Fisheries, en donde el estudioso de la Universidad Estatal de Carolina del Norte explicó que, tanto Nemo como Marlin podrían convertirse en hembras.

En ese mismo sentido, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) señalaron que este fenómeno se produce cuando fallece el ejemplar hembra de una pareja y el macho empieza a registrar cambios neuronales controlados genéticamente a nivel cerebral.

Dicha transformación se transmite posteriormente a las gónadas, donde los cambios histológicos y de expresión genética se detectan a las tres semanas de la desaparición de la hembra, y llevan en el último término a la transformación de los testículos en ovarios.

Por ende, los investigadores concluyen que este hecho contribuye a que la especie se adapte y sobreviva, gracias a la formación de una nueva pareja reproductora sin moverse de su anémona. Esto quiere decir que tras al reencuentro de Nemo con Marlin, con el tiempo uno de ellos se habría convertido en hembra, el papá probablemente, o bien, si Marlin consiguiera pareja, entonces Nemo cambiaría de sexo.

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Esta teoría fue explicada de forma breve por el usuario de TikTok @luisvelody, quien mencionó que científicamente los peces payaso macho cambian a hembras cuando pierden a su pareja, tal como sucedió en la película “Buscando a Nemo”.

Asimismo, el usuario explicó que su cuerpo tarda dos años en cambiar de género, pero su mente lo hace de forma inmediata. De igual forma, mencionó que fue el mismo director de la cinta quien declaró en su momento que hicieron la película científicamente precisa, por lo que es probable que Marlin no buscaba a Nemo solo por ser su hijo, sino para convertirlo en su pareja.