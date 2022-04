Sale a la luz la teoría más escalofriante sobre Pinocho. (VIDEO)

En la actualidad todos conocemos las grandes producciones que hace el gigante de la animación Disney; sin embargo hace años nada era así, pues hubo un par de películas que cambiaron la historia y quedaron en el corazón de miles de personas.

Pinocho es una de las grandes producciones que han pasado de generación en generación, la cual llegó a la pantalla grande en 1940 y desde ese momento se convirtió en un clásico del cine infantil.

Una de las características de la película, es que cada que el protagonista dice una mentira le crece la nariz, pero todo podría ser una falsedad, ya que puede que él no sepa lo que puede pasar.

¿Cuál es la teoría que cambia todo lo que sabemos sobre Pinocho?

Aunque en la actualidad hay varias versiones de Pinocho, incluso el mexicano, Guillermo del Toro se encuentra trabajando en una edición del clásico animado, la versión de 1940 sigue dando mucho de qué hablar entre los verdaderos fans.

Siempre existen cosas que no vemos en la primera ocasión que vemos una película, pero después de tantos años es normal que salgan nuevas teorías.

Ahora por medio de TikTok, Luis Velody reveló algo que nadie se había cuestionado antes sobre Pinocho, lo que cambiaría todo lo que sabemos de la cinta.

Pinocho dice que le va a crecer la nariz, pero no es mentira, porque nunca dice cuando, de acuerdo con las conclusiones del tiktoker, Pinocho realmente no sabe lo que va a pasar y mentir es decir algo sabiendo que no es cierto, pero en realidad no sabes qué puede pasar.

Por ello nadie se puede explicar la verdadera razón por la que a Pinocho le crece la nariz, pues él no sabe en ocasiones que lo que dice es mentira, pero mientras el misterio se termina, hay que seguir disfrutando del clásico de Disney.