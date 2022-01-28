FOTOS | Nicolas Cage: bebé, películas y lo que le espera este 2022.

Comenzó con el pie derecho este 2022 y, sin duda, le esperan varias sorpresas a Nicolas Cage, quien tiene algunos proyectos en puerta, que sus fans ya esperaban y hace unos días reveló otra gran noticia.

Y es que, a sus 58 años, está más que vigente, pues continúa sumando éxitos a su ya larga trayectoria en el séptimo arte, como su más reciente anuncio.

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Resulta que Nicolas Cage dará vida a Drácula en la cinta Renfield, misma con la que hace su regreso triunfal a Hollywood y por la puerta grande.

Pero quién iba a pensar que esta no sería su máxima sorpresa del 2022, pues hace poco compartió la noticia que nadie esperaba y cayó como balde de agua fría. ¡Desliza nuestra galería y entérate!



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