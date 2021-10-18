Esta es la conexión que existe entre Toy Story y Bichos.

La teoría de que todas las películas de Pixar suceden en el mismo universo comienza a cobrar más sentido; especialmente después de los videos de Alex Sowick en su cuenta de TikTok.

Y es que el creador de contenido asegura que todas las cintas animadas del universo de Pixar están conectadas; todo se comprueba a través de videos virales que han desatado múltiples reacciones en la red.

En su más reciente video de TikTok, Alex Sowick sugiere que hay una conexión muy extraña entre las películas Bichos y Toy Story, filmes icónicos que han sido vistos por millones de cinéfilos en el mundo.

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Te contamos todo sobre la extraña conexión entre Bichos y Toy Story

Alex Sowick asegura que el árbol donde viven todos los bichos es el mismo donde jugaba la dueña de Jessie, La Vaquerita.

Por si fuera poco, Andy tiene un calendario con la palabra Bichos que también contiene dibujos de insectos parecidos a los famosos animalitos de la pantalla grande.

En otra escena de la saga Toy Story se puede ver a la Señora Cara de Papa leyendo un cuento de Bichos con imágenes de los personajes Flik, Dot, la princesa Atta, Hopper y hasta la oruga Heimlich.

En los almacenes de Al también se venden juguetes oficiales de los recordados bichitos, incluyendo a Dim. Alex Sowick sugiere que Bichos es una película con su propia merch dentro del mundo de Toy Story.

Múltiples usuarios de las redes sociales se han encargado de desmentir esta teoría, ya que en los bloopers de Toy Story aparecen la oruga y Flik caminando por una rama.

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