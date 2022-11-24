Toma un respiro antes de ver cómo luce la fusión de Cell, Freezer y Majin Buu.

La pasión y devoción por Dragon Ball a la fecha es algo que no deja de sorprender, más si tenemos en cuenta que se mantiene con un nivel de popularidad impactante entre distintas generaciones. Ahora bien, es momento de tomar un respiro antes de ver como luce la fusión de Cell, Freezer y Majín Buu.

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La idea de que los 3 personajes se unifican solo se manejó de forma muy somera. Cabe señalar que no nos referimos a la absorción a la que recurren Cell o Majin Buu, sino al proceso basado en la Danza de la Fusión.

¿Cómo luce la fusión de Cell, Freezer y Majín Buu? La verdadera Triple Fusión aconteció con la más nueva entrega de la obra de Akira Toriyama. Eso fue cuando tres aliadas del malvado hechicero Moro se fusionaron entre sí empleando una técnica alternativa, pero también muy efectiva.



La acción fue realizada por las guerreras Iwaza, Kikaza y Miza, quienes solo así pudieron superar al Maestro Roshi. También superaron a Krilin, que llegó a auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada contra el poderoso Goku.



Ahora bien, existe la posibilidad de que Cell o Majin Buu hubieran absorbido a los demás, ya que Freezer no es capaz de hacerlo.

El diseño sin duda se ve extraño, pero teniendo en cuenta la diferente complexión de cada uno de ellos, el resultado era algo que podía esperarse.

Eso sí, el poder de esta monstruosidad debe ser enorme. Y lo peor de todo es que de seguro tiene una tremenda capacidad de regeneración. Es capaz de reconstruirse con base en una simple célula. Un usuario en Instagram afirmó.

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