Dragon Ball Z: La única vez que Piccolo no quiso pelear por miedo.

La producción japonesa Dragon Ball Z se ha distinguido a lo largo de los años por innumerables momentos que han tenido un gran ribete de popularidad entre sus seguidores.

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Ahora bien, puede que algunas situaciones hayan pasado desapercibidas como esta donde hay que hablar de la única vez que Piccolo no quiso pelear por miedo en Dragon Ball Z.

La realización envejece bien y resiste al paso del tiempo con notoria calidad, algo que sucede a partir del buen recuerdo que tienen fans de otras épocas como el grado de pertenencia y la alegría de la gente al ver la serie nuevamente por la señal de Azteca 7.

¿Cuándo fue la única vez que Piccolo no quiso pelear por miedo en Dragon Ball Z? Hay una escena crucial y con hartas dosis de drama que muchos presenciamos en tiempo real durante la transmisión de la saga de Majin Boo.



Se trata de una saga que inició de la manera más casual y ordinaria posible y que luego se terminó retorciendo a niveles impredecibles con grandes dosis de acción, peleas y alta tensión.



Desde esa perspectiva de arrancar todo de manera cotidiana el inicio de casi todo fue en un tradicional torneo de artes marciales, en donde Gokú con su aureola, Vegeta, Gohan adulto y buena parte del reparto se dio cita.

Fue en ese punto que apareció por primera vez el personaje de Shin, el Kaiō-shin del Este, uno de los dioses de la creación que se encargan de crear vida en todo el Universo 7 y protegerlo de amenazas supremas.

Su integración a la galería de personajes resultaría medular más tarde para el nacimiento de Dragon Ball Super, pero en ese momento de la trama simplemente había entrado al torneo para reclutar guerreros contra la potencial amenaza de Majin Boo.

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Fue ahí que el dios supremo tuvo como enemigo a Piccolo, quien, en un acto de altas dosis dramáticas terminó retirándose del cuadrilátero.

