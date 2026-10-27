5 ideas de photocards de KPop Demon Hunters de personajes originales para una verdadera fan de la película
Ya sea para empezar una colección inspirada en el universo de KPop Demon Hunters o para personalizar tus cosas, estas tarjetas te encantarán porque son únicas.
Aunque las "Guerreras" son las protagonistas, la trama de KPop Demon Hunters cuenta con otros personajes que resultan igual de fascinantes para los que son auténticos admiradores. Y una excelente idea para transmitir esta afición, es con las photocards más originales para incluir en un álbum especial, para personalizar tus útiles escolares o para decorar tu habitación de una forma sencilla pero que luzca preciosa.
Merch de KPop Demon Hunters: las ideas de photocards más únicas con personajes de la película
- Tarjetas de Derpy y Sussie de KPop Demon Hunters. Si eres amante de los animales, seguramente Derpy y Sussie te robaron el corazón desde la primera vez que aparecieron en pantalla. Hay diseños donde aparecen estos simpáticos integrantes y los muestran en facetas curiosas y con el toque de las pinturas coreanas jakhodo en las que están inspirados. Si encuentras modelos donde estén juntos, mejor, ya que son inseparables.
Photocards de las "Guerreras KPop" con sus looks para el escenario. Sin lugar a dudas, entre los momentos favoritos para los fans, es cuando ellas se apoderan del escenario para interpretar las canciones de KPop Demon Hunters más famosas. Así que una gran inspiración para tus colecciones, son las tarjetas donde las Huntrix aparecen con sus atuendos artísticos y se ven deslumbrantes.
- Tarjetas de los Saja Boys en versión demoníaca. Si bien en la película son sus "enemigos", lo cierto es que todo el grupo de los Saja Boys también conquistó al público de la película y por eso no te deben faltar al momento de buscar photocards para decorar con esta temática. Y para salir de las ilustraciones que todos tienen, están las versiones donde posan con su faceta demoníaca y que solo los más fanáticos reconocen al instante.
Photocards de las "Baby Huntrix". Para los que ya tienen muchos artículos coleccionables de KPop Demon Hunters y quieren algo que casi nadie tenga, nada como las tarjetas de "Baby Huntrix", que como su nombre lo dice, las muestran en su etapa tierna. Son una gran opción para un álbum único y que dejará en claro qué tan fan eres.
- Tarjetas de KPop Demon Hunters estilo kawaii. Hay muchos fans de la película que también se dedican a la ilustración y le dan vida a espectaculares ilustraciones con su propio estilo. Por ejemplo, las photocards con las "Guerreras KPop" tipo kawaii, lo que las hace ver adorables y quedan perfectas para que tu colección sea completamente diferente a las de tus amigos.