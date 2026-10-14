5 juguetes Funko de Halloween que serán la decoración ideal durante la temporada de octubre del 2026

Las vibras de la "Spooky Season" ya empiezan a apoderarse del ambiente y este es el momento perfecto para comenzar con la decoración espeluznante. Y si quieres salir de lo tradicional, pero que tu casa se vea aterradora, una excelente alternativa son los Funko de Halloween, pues se trata de personajes emblemáticos para la temporada y quedan perfectos en repisas, escritorios o mesitas.

¿Cuáles son los Funko de Halloween en tendencia para este 2026? 5 figuras para decorar tu casa con un toque de horror

Funko de Michael Myers. Todo fanático del terror, sabe que la saga de Halloween no puede faltar en octubre porque tiene a un personaje emblemático para la temporada: Michael Myers, que ha robado sustos durante años. El modelo de Funko viene con su traje color azul, un cuchillo en la mano y su emblemática máscara blanca que le cubre toda la cara. Hay modelos desde los 300 pesos mexicanos en la tienda oficial.



5 modelos de Funko con temática de Halloween para decorar en 2026|Amazon

Funko de IT, el payaso. Otro de los personajes más famosos en las películas de terror de todos los tiempos, es Pennywise, el terrorífico payaso del libro IT de Stephen King, publicado en 1986 y que llegó al cine por primera vez en 1990. Este juguete de Funko para Haloween, trae su traje de colores, la cara totalmente blanca con sonrisa aterradora y cabellera roja. Está disponible por menos de 400 pesos mexicanos en Amazon.



5 modelos de Funko con temática de Halloween para decorar en 2026|Amazon

Funko de "La Monja" de "El Conjuro". De la saga de "El Conjuro", que se ha consolidado como un éxito desde 2013 las figuras de Funko con temática de Halloween inspiradas en "The Nun", un personaje aterrador que incluso tuvo su propia película. Viene caracterizado en su forma más tenebrosa con ojos amarillos, dientes afilados y cicatrices por toda la cara, así como con su traje de monja. Cuestan 245 pesos mexicanos en Mercado Libre.



5 modelos de Funko con temática de Halloween para decorar en 2026|Amazon

Funko de "El Exorcista" para Halloween. Uno de los clásicos de terror que no pasan de moda y siguen atemorizando a todos los que se atreven a verlo figura de Funko original está inspirado en Regan MacNeil, la protagonista de esta entrega y que tiene escenas impresionantes; viene con su emblemático pijama azul, el pelo desordenado y heridad abiertas en el rostro. Puedes encontrarlo en la tienda oficial por 319 pesos mexicanos.



5 modelos de Funko con temática de Halloween para decorar en 2026|Amazon

Funko de Art, el payaso de Terrifier. Además de las películas de terror que todos ven en Halloween, también están las producciones de "gore" con personajes escalofriantes, como Art, de Terrifier. Este maquiavélico payaso que atemoriza a sus víctimas está entre los juguetes de Funko para Halloween que se pueden conseguir fácil. Hay varias ediciones y cuestan desde los 289 pesos mexicanos.

