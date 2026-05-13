Lilo y Stitch es una película de Disney que vio la luz por primera vez en 2002 y desde entonces cautivó al público mexicano. Hoy, a 24 años de distancia, los personajes del filme siguen teniendo un gran éxito y ahora llegaron a las nuevas generaciones, a las que les puedes regalar 7 juguetes económicos, pero divertidos. Conoce las figuras de Paw Patrol que les puedes dar a los niños por menos de 500 pesos.

El filme es de los favoritos de los pequeños de la actualidad y ello se debe en gran medida al live action que sacó Disney hace un año, lo que hizo que las nuevas generaciones conocieran Lilo y Stitch. Por ello, más de uno pide un juguete de estos personajes y, aunque algunos cuestan un ojo de la cara, hay otros más baratos que se ajustan a tu bolsillo, como lo son estas 6 figuras de Peppa Pig para regalarles a los niños por menos de 400 pesos.

Los juguetes económicos de Lilo y Stitch

1. Minifiguras: En el mercado hay un paquete que contiene 10 figuras de Stitch por la módica cantidad de menos de 150 pesos.

7 ideas de juguetes de Lilo y Stitch para regalar a un niño: económicos pero divertidos|Amazon

2. Minipeluche: Uno de los mejores juguetes para niños, ya que lo puede llevar a todos lados. Se pueden encontrar piezas desde los 200 pesos.

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3. Juguetes armables: Este tipo de juguetes son del agrado tanto de niños como de adultos, ya que también son coleccionables. Hay en el mercado opciones de 300 pesos.

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4. Rompecabezas: Un juego de mesa supereconómico, ya que hay opciones que cuestan menos de 100 pesos.

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5. Figura de acción: Es el juguete ideal para que los niños echen a volar la imaginación y se inventen miles de aventuras con la figura de la empresa japonesa Kaiyodo.

6: Funko: Un juguete coleccionable que quizá en un futuro valga más de lo que se adquirió.

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7. Hot Wheels: Los coches más buscados y adquiridos llegan con los personajes de Lilo y Stitch para que los más pequeños se diviertan jugando “carreritas”.