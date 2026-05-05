Super Mario Galaxy lidera el mercado en la actualidad, pues desde su estreno en la pantalla grande el 1 de abril de este año, se ganó el mote de la película más taquillera de lo que va del 2026, según reportes. Por ello, los niños que quedaron cautivados querrán de regalo juguetes con los personajes principales y hay 7 que puedes dar de cumpleaños, como lo son estas 4 ideas para decorar tus Joy-Con al estilo KPop Demon Hunters.

Si eres de las personas a las que les cuesta buscar y elegir el regalo perfecto, estos 7 juguetes de Super Mario Galaxy te quitarán un peso de encima, pues le encantarán a todo niño y niña, ya que es la película de moda, como también lo es KPop Demon Hunters, que inspira a decorar el celular a su estilo sin comprar accesorios caros.

Los 7 juguetes de Super Mario Galaxy que cautivarán a los niños

1. Peluches: Este tipo de juguetes son suaves, ideales para los niños pequeños, de entre 1 y 6 años, debido al material de que están hechos.

7 juguetes de Mario Galaxy que puedes regalar de cumpleaños para niños y niñas|Pinterest

2. Figuras de personajes: Uno de los juguetes más tradicionales y que sin duda le sacará más de una sonrisa al niño o la niña. Es ideal para que los pequeños echen a volar su imaginación al recrear aventuras.

7 juguetes de Mario Galaxy que puedes regalar de cumpleaños para niños y niñas|Pinterest

3. Juegos de mesa: Este tipo de juegos, como lo sería un rompecabezas, es para cierta edad, como los niños que están a punto de entrar a la adolescencia, a fin de que desarrollen mejor su concentración.

7 juguetes de Mario Galaxy que puedes regalar de cumpleaños para niños y niñas|Pinterest

4. Playset: Impresiona a la niña o al niño con un conjunto de juguetes para que juegue con todos sus amigos. Desde un castillo hasta las figuras de los personajes principales.

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5. Eléctricos: Los juguetes con luces y movimiento son muy llamativos para los niños, aunque para los adultos puede ser un gran gasto. No obstante, es una buena idea para regalar en cumpleaños, pues no todos los días ocurre esta fecha tan especial.

7 juguetes de Mario Galaxy que puedes regalar de cumpleaños para niños y niñas|Pinterest

6. Funko: Si bien no es un juguete con el cual se pueda interactuar, es una buena idea para los niños con más edad y pueden coleccionarlo. Quizá en algunos años más el valor de la pieza aumente considerablemente.

7 juguetes de Mario Galaxy que puedes regalar de cumpleaños para niños y niñas|Pinterest

7. Tipo Lego: Este tipo de juguetes benefician a los más pequeños, ya que desarrollan su creatividad al mezclar el juego con el reto.