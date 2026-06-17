7 regalos de Marvel para el Día del Padre 2026, perfectos si tu papá es fan del MCU

En este Día del Padre 2026, ¿por qué no alejarte de lo típico y obsequiar un objeto de colección o algo que de verdad sorprenda a tu papá? A continuación te compartimos algunas ideas de regalos de Marvel, por si él es fan de Iron Man, el Capitán América y los héroes del MCU.

Los siguientes obsequios puedes encontrarlos para comprar en línea desde México y también en algunas tiendas físicas.

7 regalos de Marvel para el Día del Padre 2026

|Crédito: Marvel / Lego

1. Set de la batalla final de Endgame

Si te tocó vivir en el cine la emoción de atestiguar la culminación de la Saga del Infinito, es casi imposible no emocionarse con este set de Lego inspirado en la batalla final de Endgame; tiene el enfrentamiento entre Thanos y el Capitán América, además de "portales" de donde salen figuras como Spider-Man y Scarlet Witch. El set posee 10 figuras y 621 piezas.

2. Casco del Doctor Doom

|Crédito: Marvel

Ya estamos muy cerca del estreno de Avengers Doomsday, por lo que una figura de colección del principal antagonista puede ser el regalo perfecto de Marvel para el Día del Padre 2026. La inspiración en el diseño de este casco viene de los cómics y tiene alto grado de detalle; viene con una capucha de tela y una base para exhibir como adorno, pero también puede fungir como parte de un disfraz.

3. Rompecabezas premium

|Crédito: Marvel / Novelty

Tu papá va a pasar un buen rato dándole forma a este rompecabezas que se compone de mil piezas; tiene incluido un póster y viene con un tablero. En él se encuentran buena parte de los héroes más amados de Marvel.

4. Funko Bitty Pop!, uno de los mejores regalos de Marvel para el Día del Padre 2026

|Crédito: Marvel / Funko

Nos encantó este set de 12 figuras que representan en miniatura a varios de los héroes más icónicos del MCU. Además del Capitán América y Iron Man, hay personajes como Thor, Loki y Black Widow.

5. Set de busto de Iron Man

|Crédito: Marvel / Lego

Entre los sets que Lego ha dedicado al Universo Cinematográfico Marvel, uno de los más espectaculares es el busto de Iron Man. Está conformado por 436 piezas y cuenta con varias partes que se mueven, entre ellas 2 cañones retráctiles.

6. UNO Marvel

|Crédito: Marvel / Mattel

Para quienes disfrutan los juegos de mesa en familia, este puede ser el regalo ideal. Es una baraja de UNO, pero tematizada con personajes de Marvel y con algunos cambios en las reglas para tener guiños al MCU.

7. Set de figuras Titan Hero

|Crédito: Marvel

No hay edad para coleccionar figuras de acción, y puedes hacer muy feliz a tu papá con un set de figuras de acción de Marvel. Este conjunto, en particular, viene con 6 figuras de héroes que tienen puntos de articulación y son perfectas para exhibir.