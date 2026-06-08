7 libros de Paw Patrol para regalar en un cumpleaños; son divertidos y didácticos

Si tienes en tu familia a un fan de "Ryder", "Chase", "Skye", "Marshall" y compañía, debes saber que ya existen muchas opciones de regalo de cumpleaños que presentan a estos personajes y tienen el objetivo de inculcar el hábito de la lectura en los más pequeños. A continuación te mostraremos algunos libros de Paw Patrol que te van a fascinar para tus hijos o sobrinos.

Los siguientes libros puedes encontrarlos tanto en línea como en diferentes tiendas físicas, se encuentran disponibles actualmente.

7 libros de Paw Patrol para regalar a niños y niñas

|Crédito: Spin Master / Novelty

1. "Mini Libro Magnético Paw Patrol The Movie"

Comenzamos nuestro listado con un libro que destaca por su originalidad. Contiene 45 figuras con imanes que se pueden colocar en cualquier lado de sus páginas magnéticas, para divertirse con diferentes actividades interactivas. Este producto de Novelty Ediciones está inspirado en la película de Paw Patrol.

2. "Jumbo Bilingüe"

|Crédito: Spin Master / Mega Ediciones

Se trata de un libro de actividades didácticas con imágenes para colorear, cuya especialidad es impartir vocabulario no solo en español sino inglés. En las 224 páginas del libro de Mega Ediciones puedes encontrar ejercicios como laberintos y trazo de números o letras, además de actividades de concentración y agrupación de conceptos.

3. Libro de Paw Patrol "Caballeros al rescate"

|Crédito: Spin Master / Editorial Planeta

Si quieres que tus hijos o sobrinos disfruten las aventuras de Paw Patrol pero en un formato que les inculque el amor por la lectura, esta puede ser una gran opción. Forma parte de una colección de historias impresas, con frases sencillas y grandes ilustraciones.

4. "Mi primera biblioteca"

|Crédito: Spin Master / PI Kids

Es una adorable colección de 12 libros de Paw Patrol para el aprendizaje temprano, cuyas páginas son de cartón. Esta creación de la editorial PI Kids enseña a los niños sobre diferentes nociones como herramientas, naturaleza, tamaños y formas.

5. "365 cuentos de valores"

|Crédito: Spin Master / Larousse

Una historia para cada día del año, y todas están dedicadas a valores que los niños deben aprender desde edades tempranas. Esta edición de Larousse tiene la presencia de personajes icónicos de la serie infantil como "Ryder", "Chase", "Marshall" y "Skye".

6. "Tesoro de cuentos con sonido"

|Crédito: Spin Master / PI Kids

Relacionar las imágenes de un libro con palabras y sonidos puede hacer más sencillo y divertido el aprendizaje. Por eso, esta edición de PI Kids tiene 39 botones con sonido para ambientar sus 8 cuentos.

7. Libro de Paw Patrol "Busca y encuentra"

|Crédito: Spin Master / PI Kids

Es la clásica actividad de hallar objetos y personajes dentro de ilustraciones llenas de detalles, pero en este caso se añaden efectos en 3D que se pueden disfrutar con un par de lentes ya incluidos.