7 rompecabezas de Paw Patrol para regalar en un cumpleaños; son bonitos, divertidos y didácticos

Si tienes cerca alguna fiesta de cumpleaños y todavía no sabes qué obsequiar, a continuación te daremos una opción que no solamente llamará la atención del festejado sino también fomentará su destreza mental y paciencia: rompecabezas de Paw Patrol. Regalar un juego así implica que tu hijo, primito o sobrino tendrá un divertido reto para cumplir y un buen rato de entretenimiento.

Los siguientes rompecabezas para regalar puedes encontrarlos actualmente para comprar en México, ya sea en línea o en tiendas físicas.

7 rompecabezas de Paw Patrol para regalar

|Crédito: Spin Master / Novelty

1. "Mi primer libro rompecabezas"

Comenzamos la lista con un libro para los fans de Ryder y los integrantes de la Patrulla de Cachorros; consta de 10 páginas y entre ellas hay 5 rompecabezas de 12 piezas, que forman parte de una historia.

2. Set de 8 rompecabezas de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master

Este espectacular paquete tiene 8 rompecabezas dedicados a la serie animada, cada uno con una cantidad de piezas que va de 24 a 48. Hay escenas con varios personajes o imágenes dedicadas a cachorros en específico, como Rubble.

3. Trío de rompecabezas

|Crédito: Spin Master / Ravensburger

Con este paquete es posible construir 3 distintas imágenes con los emblemáticos personajes de Paw Patrol; cada uno tiene 49 piezas y mide 18 centímetros de cada lado.

4. Con estuche

|Crédito: Spin Master

Aquí tenemos una opción ideal para transportar y llevar a cualquier lado, pues viene en su propio estuche que también puede servir como lonchera. Consta de 24 piezas.

5. Rompecabezas 3 en 1

|Crédito: Spin Master

En este set de rompecabezas de Paw Patrol, 3 imágenes individuales se pueden juntar para crear una panorámica; el número de piezas es de 24, 48 y 63 en cada rompecabezas.

6. De madera

|Crédito: Spin Master

Aquí tenemos una opción hermosa y didáctica para los niños más pequeños. Es un rompecabezas hecho de madera y que consta de 24 piezas, mostrando una imagen con algunos de los personajes más populares como Chase, Skye, Marshall y Everest.

7. Rompecabezas magnéticos

|Crédito: Spin Master / Melissa & Doug

Cerramos el listado con otra gran opción para los más pequeños: un dúo de rompecabezas con 24 piezas magnéticas, para evitar desorden y reducir el riesgo de que el set quede incompleto a la primera.