A menos de tres años de la muerte de Akira Toriyama, Japón decide DEMOLER la casa del creador de Dragon Ball, estas podrían ser las razones

Este viernes se dio a conocer una noticia sensible para todos los fans del anime, pues la casa estudio del mítico Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball está por ser demolida, siendo este inmueble uno de los más emblemáticos debido a la leyenda del mangaka japones, dejando a millones de fanáticos en shock.

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La noticia fue dada a conocer gracias a turistas y residentes locales, quienes postearon en redes sociales fotos y videos de cómo la maquinaria se encontraba derribando la mítica estructura también llamada “Bird Studio” donde nació el universo de Dragon Ball, uno de los mangas y animes más importantes de todo el mundo y los motivos podrían ser meramente económicos, por lo que hay quienes especulan que la familia de Toriyama pudo haber sido quien tomó la difícil decisión.

Demuelen casa de Akira Toriyama

Considerada como una de las locaciones más importantes del manga y cultura geek, la oficina y casa de Akira Toriyama está siendo demolida y aunque no se han hecho oficiales los motivos por los que este edificio será tirado, ya han comenzado a surgir varias teorías sobre las causas.

La casa Bird Studio fue fundada en el año de 1983 tras el éxito de “Dr. Slump”, quien daría paso a Dragon Ball, el manga más reconocido de Akira, obra por la cuál es reconocido en todo el mundo por distintas generaciones.

¿Por qué demolieron la casa de Akira Toriyama?

A unas horas de que se diera a conocer sobre la demolición de la antigua casa de Akira Toriyama, aún no se tiene un motivo oficial por el cuál esta propiedad, aunque hay quienes especulan que se debería a los elevados impuestos de sucesión en Japón.

Se cree que aunque gran parte de la obra de Akira pertenezca a una empresa, el terreno y el edificio podrían seguir a nombre de la leyenda del manga, por lo que estos formarían parte de la herencia y finalmente están sujetos al impuesto correspondiente. A falta de que se confirme esta especulación, probablemente habría sido su familia quien decidiera el que se vendiera el terreno, pues el impuesto habría sido muy grande.

