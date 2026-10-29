Muere a los 87 años emblemático actor surcoreano que dejó huella en la televisión y el teatro de Corea del Sur

La televisión surcoreana está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor Choi Bool Am, quien falleció a la edad de 87 años después de permanecer bajo atención médica en un hospital de Seúl. De acuerdo con información difundida por parte de la familia su deceso se reportó cerca de las 10 de la noche del 29 de octubre (horario Corea del Sur).

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Choi Bool Am, fue considerada durante décadas una de las grandes figuras de la televisión surcoreana gracias a personajes que conquistaron al público y a una carrera artística que se extendió por más de seis décadas entre los títulos más emblemáticos donde participó se encuentran Chief Inspector y Country Diaries.

¿De qué murió el actor surcoreano Choi Bool Am?

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su muerte que expliquen que provocó su muerte. Sin embargo, reportes señalan que sus problemas de salud se agravaron después de someterse a una cirugía por una hernia de disco lumbar en marzo de 2025, ya que después de la intervención comenzó a presentar dificultades para caminar por lo que tuvo que recurrir a un proceso de rehabilitación.

Asimismo, se ha señalado que tras atravesar por este proceso tuvo que abandonar el programa cultural Korean Food Table, de KBS, espacio que condujo durante 14 años, desde 2011.

¿Quién era Choi Bool Am y por qué era tan querido en Corea del Sur?

Choi Bool Am, cuyo nombre verdadero era Choi Young-han, nació en Incheon en 1939 y debutó en el mundo del entretenimiento en 1959 como actor teatral con la obra Hamlet y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

Uno de sus personajes más recordados fue el inspector Park Young Han, protagonista de la serie policial Chief Inspector, lanzada entre 1971 y 1989. También alcanzó gran popularidad con Country Diaries, donde interpretó al presidente Kim durante 22 años, entre 1980 y 2002.

Debido a que su nombre logró posicionarse entre el gusto del público gracias a sus interpretaciones paternas se ganó el título como el padre de Corea. Además de su trabajo artístico, tuvo una breve carrera política como legislador entre 1992 y 1996.