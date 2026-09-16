¡Un clásico regresa! Anuncian el lanzamiento de una muñeca Barbie del Cascanueces (2001); PRECIO y FECHA de venta

Para quienes crecimos con Barbie recordamos la película del Cascanueces (2001), reviviendo un clásico navideño con toda la magia y el encanto de las muñecas, despues de más de 20 años, la cinta sigue siendo recordada y querida por el público.

Ahora las fanáticas han sido sorprendidas, al anunciar el relanzamiento de la muñeca, un ejemplar que todos los coleccionistas van a querer para vivir la nostalgia de la historia, celebrando el 25 aniversario. El cual tendrá un costo de mil 250 pesos, pero su preventa en México iniciará el 23 de octubre del 2026, buscando que se junte con la celebración navideña.

¿Qué características va a tener la nueva muñeca?

En la página oficial de Mattel podemos ver que el empaque del lanzamiento del Cascanueces contará con su brillante traje de ballet de color rosa, acompañado de un tul rosa, una tiara dorada, corsé con detalles y los emblemáticos zapatos de ballet con el muchas de nosotros soñamos. Para mayor movimiento, veremos que en sus articulaciones tiene conexiones, un elemento importante.

El ejemplar no cuenta con una superficie con el que pueda sostenerse de pie por sí sola, información importante que se debe considerar en su adquisición. En el empaque se menciona que es un juguete recomendado para niños mayores de 6 años, información importante a considerar si se tiene contemplado regalar la nueva muñeca de Barbie.

¿Cuándo saldrá la película Cascanueces de Barbie?

Para sorpresa de todos, además del lanzamiento de la muñeca Barbie, con poco tiempo de diferencia se confirmó el estreno de la película del Cascanueces, siendo una nueva versión para todos, en especial por su aniversario 25 de la cinta que se estreno en el 2001.

Se sabe que se estrenará en Netflix, un especial animado con una duración de 45 minutos y que estará disponible en noviembre del 2026, trayendo una nueva versión para conectar con las nuevas generaciones, contando con la presencia de dos protagonistas femeninas.