6 juguetes de Barbie por menos de 500 pesos que puedes regalar a tus niños

Barbie se ha convertido en una de las muñecas más emblemáticas de todos los tiempos y, después de la película protagonizada por Margot Robbie, el furor por coleccionarlas aumentó todavía más. Por eso, si quieres sorprender a los niños en un cumpleaños , una fecha especial o como premio por su buen comportamiento, estas opciones pueden ser perfectas.

¿Cuáles son los juguetes de Barbie para regalar por menos de 500 pesos?

Las muñecas de Barbie son muy populares, así que pueden encontrarse en tiendas departamentales, supermercados y plataformas de envío a domicilio. El verdadero reto será elegir el modelo ideal entre tantas opciones disponibles . Aquí van algunas ideas:

1. Muñeca Barbie Día de Playa con accesorios: está recomendada para niñas de 3 años en adelante y está inspirada en la película, por lo que incluye el mismo outfit y accesorios de una de las escenas más famosas. Su precio ronda los 282 pesos.

está recomendada para niñas de 3 años en adelante y está inspirada en la película, por lo que incluye el mismo outfit y accesorios de una de las escenas más famosas. Su precio ronda los 282 pesos. 2. Muñeca Barbie edición patines con equipo: esta versión se volvió viral tras el estreno de la película gracias a su ropa neón. Incluye accesorios como coderas, rodilleras y patines. Su precio es de aproximadamente 481 pesos.

Barbie juguetes originales.|(ESPECIAL)

esta versión se volvió viral tras el estreno de la película gracias a su ropa neón. Incluye accesorios como coderas, rodilleras y patines. Su precio es de aproximadamente 481 pesos. 3. Set de Barbie juego de cachorros: incluye una muñeca, un perro y sus tres crías, además de accesorios para recrear actividades relacionadas con el cuidado de mascotas. Es una opción ideal para fomentar la imaginación y el amor por los animales. Su costo ronda los 499 pesos.

incluye una muñeca, un perro y sus tres crías, además de accesorios para recrear actividades relacionadas con el cuidado de mascotas. Su costo ronda los 499 pesos. 4. Set paquete de vehículos de Barbie: inspirado en la película, incluye cuatro vehículos: el auto clásico, un bote, un cohete espacial y una bicicleta. Tiene un precio aproximado de 489 pesos.

Otras ideas de juguetes de Barbie hechos a mano

Si no tienes mucho tiempo para ir al supermercado o prefieres ahorrar dinero, no te preocupes. También existen manualidades inspiradas en Barbie que puedes hacer fácilmente desde casa y que lucen increíbles.

5. Casa de Barbie con caja de zapatos

Convierte una caja de zapatos en una mini casa para muñecas inspirada en Barbie. Solo necesitas pintura rosa, papel decorativo, tela y cartón. Pinta la caja, divide los espacios para crear habitaciones y agrega muebles pequeños hechos con tapas, cartón o palitos de madera. Puedes decorar con brillantina y stickers para darle un estilo glamuroso.

6. Closet de Barbie con cartón reciclado

Haz un pequeño armario para guardar ropa y accesorios usando cartón grueso. Recorta las piezas para formar una caja vertical, pega divisiones internas y añade una barra con un popote o palito de madera para colgar la ropa. Con pintura rosa, papel metálico y diamantina puedes crear un closet digno de Barbie. Además, puedes hacer mini ganchos usando clips doblados.