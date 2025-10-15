FOTOS: Lanzan Barbie especial para Día de Muertos

Las muñecas de Barbie en la actualidad no son solo juguetes para los niños, ahora se han convertido en un importante referente para los coleccionistas de esos ejemplares. En especial, porque sacan nuevas ediciones ilimitadas, con un cuidadoso detalle que tiene el ejemplar.

Recientemente, se dio a conocer la edición de Día de Muertos, siendo un artículo que representa una de las leyendas más emblemáticas de México. Para que las conozcas, te detallaremos cuál es su impresionante aspecto y te mostraremos algunas fotos.

¿Cómo luce la nueva muñeca?

Barbie, en su edición especial de Día de Muertos, fue diseñada por Javi Meabe, quien logró plasmar todo su talento en la conocida muñeca. Quien aprovechó la importante fiesta para poder representar la leyenda de “La Llorona” en ella.

El ejemplar se destaca por tener el pecho y la cara pintados como una catrina, igual en sus manos se ven decoradas con huesos. Portará un vestido de novia, una corona de rosas negras y una vela. Cada uno de sus accesorios y elementos se logra percibir con un impresionante detalle, haciendo que sea un artículo de gran valor.

Otro punto que se destaca en la muñeca, es el empaque, que fue diseñado por Charis Ceniceros, donde en el fondo vemos un paisaje nublado, que logra ambientar la muñeca en un espacio tenebroso. Al reverso de la caja, veremos una pequeña leyenda que cuenta su historia.

¿Cuándo estará a la venta?

La Barbie especial del Día de Muertos por ser de colección, su venta será muy cotizada; inicialmente se llevará a cabo en el Palacio de Hierro, donde los distribuidores autorizados hacen la venta, estando disponible desde el 14 de octubre.

Es un artículo de colección con un fuerte valor en sus detalles, el costo de venta será de 2 mil 999 pesos. Inicialmente, se venderá en el establecimiento mencionado, pero las demás ventas llegarán a tiendas seleccionadas o desde la página oficial de Mattel. Los usuarios detallan que se convertirá en uno de los ejemplares más cotizados para los coleccionistas.