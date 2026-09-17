¿Es real? Barbie SORPRENDE con nuevo celular inspirado en los 2000, ¿estará disponible en México?

Recientemente, comenzó a ser viral el HMD Barbie Phone, un celular plegable inspirado en toda la estética de los años 2000. No obstante, lejos de lo que se pudiera pensar, este modelo no llega con innovaciones tecnológicas, pues solamente permite realizar llamadas y enviar mensajes, pero sin la posibilidad de utilizar redes sociales.

Ahora lee: OFICIAL: Concierto de Rammstein, Live in Mexico City llega a los cines: fecha de estreno y cuándo inicia la preventa

¿Qué se sabe sobre el HMD Barbie Phone?

El celular viral de HMD Barbie Phone fue un teléfono retro lanzado a finales del 2024 por HMD Global y Mattel, diseñado exclusivamente para el "digital detox" lo que se refiere a desconexión digital, pues no incluye redes sociales ni internet.

Este modelo ha retomado importancia últimamente gracias a la creciente búsqueda de "digital detox" pues este modelo destaca por su pantalla exterior con efecto espejo, su interfaz temática con el saludo "Hi Barbie", el juego Malibu Snake y una cámara básica de 0.3 MP para fotos vintage.

¿Qué es la "digital detox" ?

La "digital detox" o desintoxicación digital es un período de tiempo en el que una persona busca abstenerse voluntariamente de utilizar e interactuar con dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras y redes sociales para reducir el estrés, la ansiedad y la dependencia tecnológica, causada por la nueva normalidad sumergida dentro de la tecnología.

Para quienes buscan llevar a cabo esta actividad, su objetivo principal consiste en disminuir en la medida de lo posible la sobreestimulación digital, procurando la salud mental, con lo que se procura recuperar la concentración, mejorar la calidad del sueño y reconectar con el entorno físico y las relaciones personales en el mundo real.

¿Por qué es importante la desintoxicación digital?

En la actualidad, la desintoxicación digital es fundamental, ya que permite un "reinicio" para el cerebro, permitiendo reducir el estrés y la ansiedad provocados por la sobreestimulación de las pantallas. Además, es recomendable, ya que ayuda a regular tu ciclo de sueño; al evitar la luz azul, recuperas la capacidad de concentración.