8 juguetes de Barbie baratos para regalar sin gastar demasiado dinero

Barbie se creó en el año 1959 y desde entonces se convirtió en una de las muñecas preferidas, un puesto que hasta la actualidad le pertenece. Por esta razón es que existen una infinidad de artículos inspirados en el personaje, incluyendo una serie de juguetes para regalar que son baratos y fáciles de conseguir.

Los juguetes de Barbie para regalar por menos de 500 pesos

BarbieLand Set . Los juguetes interactivos son una excelente adquisición para que las pequeñas usen la imaginación recreando escenas con sus juguetes de Barbie . Este modelo trae un par de habitaciones armables y accesorios. Cuesta 438 pesos mexicanos.



. Los juguetes interactivos son una excelente adquisición para que las pequeñas usen la imaginación recreando escenas con sus . Este modelo trae un par de habitaciones armables y accesorios. Cuesta 438 pesos mexicanos. Barbie Cutie Reveal . Si tus hijas o sobrinas ya tienen muchas muñecas de Barbie originales , entonces pueden ir sumando a su colección un modelo diferente y muy divertido. Se trata de la versión "Cutie Reveal", que son las que vienen con un disfraz y sabes cuál te tocó hasta que las abres. Cuestan 435 pesos mexicanos.

Ideas de juguetes de Barbie que son baratos y divertidos|Amazon

. Si tus hijas o sobrinas ya tienen muchas , entonces pueden ir sumando a su colección un modelo diferente y muy divertido. Se trata de la versión "Cutie Reveal", que son las que vienen con un disfraz y sabes cuál te tocó hasta que las abres. Cuestan 435 pesos mexicanos. Barbie set de juegos con el avión de Chelsea . En las historias animadas de Barbie



. En las Barbie Party Unoboxed . Otro de los juguetes de Barbie que son interactivos es la edición de Party Unboxed, que es para celebrar el cumpleaños de este personaje y viene con un kit para decorar su pastel con brillos y cuentas de colores. Cuesta 328 pesos mexicanos.

Ideas de juguetes de Barbie que son baratos y divertidos|Pinterest

. Otro de los es la edición de Party Unboxed, que es para celebrar el cumpleaños de este personaje y viene con un kit para decorar su pastel con brillos y cuentas de colores. Cuesta 328 pesos mexicanos. Juguetes de Barbie Profesiones. Uno de los aspectos más fascinantes sobre "la muñeca más famosa del mundo" es que tiene una infinidad de profesiones e inspira a las niñas a hacerlo. Así que puedes regalar un modelo de Barbie adaptada como veterinaria, cineasta, doctora y hasta futbolista. Cuestan 328 pesos mexicanos cada una.

Ideas de juguetes de Barbie hechos a mano para entretener a las niñas

Si lo que quieres es dar un obsequio especial y que muy pocas personas tengan, entonces puedes organizar una tarde de manualidades con niñas para hacer juguetes de Barbie. Estas opciones son buenísimas para que pasen una tarde agradable, echen a volar su creatividad y personalicen sus artículos sin gastar mucho.

